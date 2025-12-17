Loạt dự án nhà ở xã hội sắp đồng loạt khởi công khắp cả nước

Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, Bộ Công an đăng ký khởi công hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Trong đó, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Sơn Đồng có tổng vốn đầu tư 3.271 tỷ đồng, cung cấp 1.325 căn hộ; dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Vĩnh Thành có tổng mức đầu tư 3.799 tỷ đồng với 2.012 căn hộ. Cả hai dự án đều do Công ty CP Confitech Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cùng thời điểm, Hà Nội cũng khởi công dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.300 tỷ đồng. Dự án do liên danh Tổng công ty Viglacera – CTCP, Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty CP Xây dựng Central thực hiện, được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung lớn cho thị trường nhà ở xã hội Hà Nội trong những năm tới.

Tại Quảng Ninh, địa phương này đăng ký khởi công 5 dự án với tổng mức đầu tư 9.166 tỷ đồng. Các dự án gồm: Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu đô thị mới phường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh; Nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Ao Tiên, phường Hà Tu; nhà ở xã hội lô đất 10 thuộc dự án Kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn; Khu nhà ở xã hội lô đất thuộc Khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, phường Bãi Cháy; Dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh.

Đà Nẵng cũng góp mặt trong “ngày hội” khởi công với 2 dự án tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ. Tại TP Huế, các công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu phức hợp Thủy Vân (giai đoạn 2) và dự án Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương – Thuận An cũng chính thức được khởi công. Các dự án này do liên danh Công ty CP Tập đoàn Cotana, Công ty CP Tập đoàn Telin và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital làm chủ đầu tư.

Nhiều địa phương khác cũng đồng loạt nhập cuộc. Tỉnh Quảng Trị dự kiến khởi công dự án nhà ở xã hội Trung tâm TP Đồng Hới. Tại Cần Thơ, hai dự án đăng ký khởi công gồm khu chung cư nhà ở xã hội 2 An Phú Eco City và chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan, Block A. Trong khi đó, Hải Phòng dự kiến khánh thành 7 tòa nhà thuộc dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị – dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Động lực từ chính sách

Việc hàng loạt dự án nhà ở xã hội được đẩy mạnh khởi công và mở bán tại nhiều tỉnh, thành được xem là tín hiệu tích cực đối với người thu nhập thấp, trong bối cảnh nhu cầu an cư ngày càng bức thiết. Cùng với đó là các chương trình hỗ trợ tín dụng ưu đãi, điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội dần được nới lỏng, mở ra cơ hội sở hữu nhà với mức giá hợp lý cho người dân.

Không chỉ người mua nhà đón tin vui, các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội cũng đang đứng trước nhiều cơ hội tháo gỡ khó khăn khi Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế đặc thù cho lĩnh vực này. Ngày 8/12 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến lập, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng và điều chỉnh quy hoạch dự án nhà ở xã hội.

Theo đó, đối với các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu thì được lập, thẩm định, phê duyệt đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, với yêu cầu bảo đảm sự phù hợp giữa các cấp độ quy hoạch, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan phê duyệt. Cơ chế này nhằm giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch khi có thay đổi về tầng cao, hệ số sử dụng đất và các chỉ tiêu liên quan.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11 quy định chi tiết về Quỹ nhà ở quốc gia. Đây là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tập trung phát triển nhà ở xã hội cho thuê – phân khúc vốn bị bỏ ngỏ trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh giá nhà không ngừng leo thang, nhu cầu an cư ngày càng trở nên cấp thiết, các động thái hỗ trợ mạnh mẽ và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đang tạo lực đẩy đáng kể cho phân khúc nhà ở xã hội. Từ việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, thúc đẩy phát triển nguồn cung đến tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, chính sách mới đang dần khơi thông những điểm nghẽn tồn tại lâu nay. Dù vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến tính ổn định của nguồn cung, giá bán và sự minh bạch trong triển khai, nhưng những tín hiệu hiện nay cho thấy một lộ trình rõ ràng hơn nhằm đưa giấc mơ an cư đến gần với hàng triệu gia đình trẻ.

Theo các chuyên gia, nếu các chính sách này được triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, thị trường nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030 nhiều khả năng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh nhất trong gần một thập kỷ qua, tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý cần tăng cường giám sát và bảo đảm minh bạch trong quá trình thực hiện để ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, bảo đảm quyền lợi cho đúng đối tượng thụ hưởng.