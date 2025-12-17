Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau gần 20 năm đình trệ, siêu dự án mô 880 ha, tổng vốn 59.000 tỷ đồng ở TPHCM có chuyển động mới

UBND TPHCM duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya 880 ha, tại xã Xuân Thới Sơn, vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch nằm trên một phần địa giới xã Xuân Thới Sơn, phía Đông Nam giáp kênh An Hạ; phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Tây Ninh và kênh 8; phía Bắc giáp kênh Xáng. Diện tích lập quy hoạch khoảng 880 ha, phạm vi nghiên cứu gần 924 ha, thời hạn quy hoạch đến năm 2040.

Theo định hướng, khu vực sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu đô thị được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía Bắc TPHCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho khu vực lân cận.

Quy mô dân số toàn khu khoảng 135.000 người, trong đó quy mô sinh viên dự kiến khoảng 60.000. Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật sẽ được xác định phù hợp với định hướng quy hoạch chung của thành phố.

Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 1 năm nay. Dự án do Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo chủ trương điều chỉnh, chủ đầu tư có thời hạn 10 năm để hoàn thành dự án, bao gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, tương đương 3,5 tỷ USD, tăng 3.000 tỷ đồng so với giấy phép đầu tư ban đầu. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đại học quốc tế, tích hợp các khu giáo dục từ tiểu học đến đại học, khu dân cư, thương mại - dịch vụ, y tế, thể thao, giải trí, công viên và công viên công nghệ thông tin.

Trong hơn 17 năm qua, dự án chậm triển khai chủ yếu do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích cần bồi thường khoảng 880 ha, song đến nay mới thực hiện được 116 ha. Bên cạnh đó, các thay đổi của pháp luật đất đai và giai đoạn chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính cũng khiến dự án nhiều lần đứng trước nguy cơ bị thu hồi.

Việc được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý phát triển và triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan, qua đó giúp dự án sớm được triển khai trở lại, góp phần thúc đẩy phát triển khu đô thị Tây Bắc TPHCM theo hướng hiện đại, đa chức năng.


Tâm Nguyên

