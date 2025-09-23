Chủ đầu tư loạt dự án nghìn tỷ bất ngờ xuất hiện trong danh sách nợ thuế

Thuế Cơ sở 13 TP.HCM vừa công bố danh sách 252 đơn vị còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước kỳ tháng 8/2025 (tính đến ngày 16/9/2025), với tổng số tiền lên đến 129,69 tỷ đồng.

Đáng chú ý, CTCP Đầu tư Xây dựng Cát Linh (Cát Linh Group) nằm trong nhóm doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất, với số tiền hơn 21,2 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cát Linh Group thành lập ngày 1/3/2010 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, sau đó nâng lên 268 tỷ đồng vào tháng 10/2015. Ông Nguyễn Duy Hưng hiện là người đại diện pháp luật hiện kiêm Tổng Giám đốc Cát Linh Group.

Theo giới thiệu trên website, Cát Linh Group đã thực hiện nhiều dự án có tổng mức đầu tư lớn như: Tổ hợp cao ốc Xi Grand Court (tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng); Khu căn hộ và trung tâm thương mại Đông Phương (tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng); Khu vu chơi giải trí Đầm Thị Nại (tổng mức đầu tư 1.602 tỷ đồng); Khách sạn căn hộ du lịch Mermaid Seaside (tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng);…

Các dự án Cát Linh Group thực hiện thi công.

Ngoài ra, công ty còn bắt tay với Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền thành lập liên danh Cát Linh Group - Mai Quyền làm chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên Cát Linh có tổng vốn 3.910,8 tỷ đồng.

Cát Linh Group còn gián tiếp tham gia dự án Khu du lịch & nghỉ dưỡng PST - Vân Đồn quy mô 100.000 m2, vốn đầu tư 300 tỷ đồng, thông qua thành viên là CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận.

Phú Sơn Thuận được thành lập năm 2009, là một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái Cát Linh. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án cao ốc Xi Grand Court (Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. HCM cũ) có diện tích 17.940,5 m2, vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Tháng 7/2014, Phú Sơn Thuận từng ký hợp đồng xây dựng với Cát Linh Group để triển khai dự án Xi Grand Court.

Tại Bình Định, Phú Sơn Thuận còn đầu tư dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại, quy mô 30,44ha, vốn đầu tư 795,6 tỷ đồng tại xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn (cũ).