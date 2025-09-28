Vượt Đèo Cả, Tập đoàn Sơn Hải vừa trúng gói thầu tại dự án hơn 4.400 đồng, có thể khởi công ngay

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 26 Xây lắp công trình Km53 - Km63+500. Đây là gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La).

Cụ thể, kết quả đóng thầu ngày 13/8/2025 cho thấy có 4 liên danh nhà thầu tham dự với tính cạnh tranh cao. Cuối cùng, Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - CTCP 479 Hòa Bình được lựa chọn trúng thầu, với giá 1.153 tỷ đồng. Đây là mức bỏ thầu thấp nhất, giảm gần 490 tỷ đồng so với dự toán 1.643 tỷ đồng (tương ứng giảm 28%). Liên danh Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu vượt qua cả bên bỏ thầu có giá sát dự toán nhất là Liên danh của Tập đoàn Đèo Cả (với giá dự thầy 1.536 tỷ đồng).

Trong khi đó, hai liên danh do Công ty TNHH Hòa Hiệp và CTCP ĐTXD Hạ tầng Khang Nguyên đứng đầu dự thầu với giá lần lượt 1.315 tỷ đồng và 1.360 tỷ đồng.

Trong thời gian mời thầu, phía chủ đầu tư đã có văn bản trả lời 2 lượt kiến nghị của nhà thầu liên quan đến yêu cầu về thiết bị và công trình kinh nghiệm cầu đường bộ và phản hồi 90 lượt yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu.

Gói thầu số 26 xây lắp công trình có chiều dài hơn 10 km và đi qua địa bàn rừng núi. Địa phương và chủ đầu tư cũng đã giải phóng được hơn 3 km mặt bằng sạch và nhà thầu có thể khởi công xây dựng sau khi ký hợp đồng vào đầu tháng 10/2025. Gói thầu này nhận được sự quan tâm của nhiều nhà thầu giàu kinh nghiệm. Trên thực tế, cả 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đều là những doanh nghiệp xây dựng lớn ở Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải cho biết, nhà thầu đang thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư. Nhà thầu đã chuẩn bị sẵn sàng và có thể khởi công xây dựng ngay.

Theo báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 4.445 tỷ đồng, bao gồm 3 gói thầu xây lắp là số 28, 27 và 26.

Trong đó, gói thầu số 28 Xây lắp công trình Km74+500 - Km85+300 được triển khai thi công từ tháng 5/2025 và đến thời điểm hiện tại đang bảo đảm tiến độ. Nhà thầu thắng gói thầu này là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - CTCP Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn - CTCP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Khang Nguyên. Giá trúng thầu là 1.210 tỷ đồng, giảm 17,2% so với giá dự toán. Đây cũng là mức thấp nhất trong 3 nhà thầu tham gia.

Với gói thầu số 27 Xây lắp công trình Km63+500- Km74+500, chủ đầu tư đang đánh giá hồ sơ dự thầu, dự kiến hoàn tất lựa chọn nhà thầu vào đầu tháng 10/2025. Gói thầu số 27 cũng đang có sự cạnh tranh rất gắt gao giữa các doanh nghiệp xây lắp.

Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu có ý nghĩa quan trọng

Phối cảnh đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu giai đoạn 1, quy mô 2 làn xe. Ảnh: ĐVTK

Tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài khoảng 85 km. Trong đó, đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình dài khoảng 53 km đang được tỉnh Hòa Bình thực hiện, triển khai thi công từ cuối năm 2024. Còn đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La (dài khoảng 32 km) được khởi công từ 18/5/2025, với tổng mức đầu tư 4.445 tỷ đồng

Trên thực tế, khi tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được hình thành sẽ là tiền đề hình thành tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên theo quy hoạch đã duyệt. Đồng thời, tuyến đường này kết hợp với mạng giao thông đối ngoại của tỉnh Sơn La với tỉnh Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc sẽ tạo thành trục cao tốc kết nối vùng Tây Bắc với Hà Nội, vùng kinh tế Bắc Bộ, kết nối đến cửa khẩu biên giới Đông Bắc và cảng biển quốc tế Lạch Huyện.

Khởi công xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 18/5/2025. Ảnh: VGP

Khi tuyến đường đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 6; cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong khu vực.