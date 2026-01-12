Vietnam Airlines lập công ty con chuyên bay ngắn: Côn Đảo, Vinh, Cà Mau, Điện Biên

Ảnh: VNA

Ngày 9/1/2026, Vietnam Airlines (HVN) ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT phê duyệt việc chuyển đổi Chi nhánh Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn.

Động thái này nhằm tách bạch hoạt động kinh doanh, chuyển từ hạch toán phụ thuộc sang độc lập, giúp VASCO chủ động hơn trong quản trị tài chính và đầu tư.

Theo lộ trình tái cơ cấu, Vietnam Airlines sẽ thuê tổ chức định giá độc lập để xác định giá trị đội tàu bay ATR 72-500 hiện có làm cơ sở góp vốn vào pháp nhân mới.

Ảnh: Vasco

Đây là dòng máy bay cánh quạt đặc thù, đóng vai trò "xương sống" trong mạng lưới đường bay ngắn đến các sân bay có hạ tầng hạn chế như Côn Đảo, Cà Mau, Rạch Giá hay Điện Biên – những nơi mà đội bay phản lực thân hẹp chưa thể tiếp cận hiệu quả.

Bên cạnh việc định giá tài sản, VASCO có trách nhiệm xử lý dứt điểm các vấn đề tài chính, công nợ và phương án quản lý đất đai của chi nhánh cũ trước khi chấm dứt hoạt động. Ban điều hành cũng được giao xây dựng cơ chế hợp tác mới để tối ưu hóa nguồn lực chung giữa công ty mẹ và công ty con, đảm bảo VASCO duy trì cân đối dòng tiền ngay sau khi chuyển đổi.

Đáng chú ý, Nghị quyết cũng yêu cầu khẩn trương làm rõ mối quan hệ chiến lược giữa VASCO và Pacific Airlines trong bối cảnh Tổng công ty vẫn duy trì định hướng sở hữu hãng hàng không chi phí thấp, nhằm tránh chồng chéo thị phần và tối ưu hóa hệ sinh thái VNA Group.

VASCO khai thác nhiều đường bay tới các sân bay nhỏ và địa phương có địa hình đặc thù như Côn Đảo, Cà Mau, Phú Quốc… góp phần mở rộng mạng lưới vùng sâu, vùng xa và thúc đẩy du lịch địa phương. (Ảnh: VASCO)

Về quá trình phát triển, VASCO được thành lập năm 1987 với chức năng ban đầu là bay phục vụ kỹ thuật như thăm dò địa chất, cấp cứu y tế và bảo trì đường điện. Giai đoạn 2001 đánh dấu bước ngoặt khi đơn vị nhận chứng chỉ nhà khai thác (AOC) và bảo dưỡng (VAR-145), đồng thời mở rộng sang hợp tác vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Về kết quả kinh doanh, giai đoạn 1999 – 2023, VASCO đạt tổng doanh thu hơn 9.194 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 178 tỷ đồng. Hiện tại, bên cạnh vận chuyển hành khách thương mại, đơn vị vẫn duy trì các dịch vụ chuyên biệt gồm bay khảo sát, đo đạc địa hình, kiểm tra công trình và bảo dưỡng tàu bay nhỏ.