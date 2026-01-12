Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Viettel thành lập một công ty con vốn điều lệ gần 1.400 tỷ đồng

Viettel thành lập một công ty con vốn điều lệ gần 1.400 tỷ đồng

Đơn vị này tập trung vào các hoạt động trung gian tiền tệ, cụ thể bao gồm: Dịch vụ ví điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ cổng thanh toán điện tử.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức công bố việc thành lập công ty con mới chuyên trách trong lĩnh vực tài chính số, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái số của tập đoàn.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel đã ký quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel (tên viết tắt là Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel).

Doanh nghiệp mới này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp vào ngày 05/01/2026. Trụ sở chính của Tổng công ty được đặt tại tầng 44-45, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel có mức vốn điều lệ là 1.379 tỷ đồng. Đây là công ty do Tập đoàn mẹ Viettel sở hữu 100% vốn.

Về định hướng kinh doanh, đơn vị này tập trung vào các hoạt động trung gian tiền tệ, cụ thể bao gồm: Dịch vụ ví điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ cổng thanh toán điện tử (mã ngành 6419).

Việc thành lập công ty tài chính số diễn ra trong bối cảnh Viettel đang duy trì vị thế là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh hàng đầu với tiềm lực tài chính cực kỳ mạnh mẽ.

Người đại diện theo pháp luật của cả Tập đoàn Viettel và đơn vị mới thành lập là Trung tướng Tào Đức Thắng – Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Sự ra đời của Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số được kỳ vọng sẽ giúp Viettel tối ưu hóa nền tảng hạ tầng viễn thông sẵn có để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và các giải pháp tài chính công nghệ cao tại Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220.400 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 56.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40.900 tỷ đồng.

Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua.﻿

300 ngày đêm dựng 23.500 trạm 5G: Những thách thức chưa từng có tiền lệ của Viettel

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

