Hanwha Life 6 năm liền được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

VNR500 - Bảo chứng cho năng lực tài chính và uy tín thương hiệu

Được công bố thường niên từ năm 2007 bởi Vietnam Report, VNR500 là bảng xếp hạng uy tín hàng đầu tại Việt Nam nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn, duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Để có mặt trong danh sách này, các doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chí đánh giá theo mô hình Fortune 500, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report.

Việc Hanwha Life Việt Nam liên tiếp 6 năm liền (2020 - 2025) góp mặt trong bảng xếp hạng này không chỉ phản ánh quy mô tăng trưởng ổn định, mà còn cho thấy uy tín thương hiệu và khả năng thích ứng linh hoạt của công ty trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động.

Theo đại diện Hanwha Life Việt Nam, trong giai đoạn kinh tế toàn cầu có nhiều biến số khôn lường, yêu cầu về tính ổn định đối với doanh nghiệp quy mô lớn ngày càng trở nên khắt khe hơn, thể hiện ở khả năng giữ nhịp tăng trưởng, chủ động thích ứng và vận hành hiệu quả trước những thay đổi của thị trường.

"Chúng tôi kiên định chiến lược duy trì tăng trưởng song song với quản trị rủi ro chặt chẽ, chủ động thích ứng và vận hành hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao trải nghiệm và củng cố niềm tin của khách hàng. Công ty hiện đang sở hữu tổng tài sản hơn 21.700 tỷ đồng cùng vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng, qua đó tiếp tục tạo lập nền tảng tài chính vững chắc cho các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng và cộng đồng" - đại diện Hanwha Life Việt Nam nhấn mạnh.

Đa dạng hóa giải pháp bảo vệ và mở rộng mạng lưới phục vụ

Bên cạnh nền tảng tài chính vững mạnh, Hanwha Life Việt Nam còn đầu tư đồng bộ vào sản phẩm, con người và hệ thống vận hành. Trong 17 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty theo đuổi triết lý thiết kế "may đo" danh mục sản phẩm theo sát nhu cầu thực tế của người Việt, song song không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh rộng khắp, đảm bảo mỗi "điểm chạm" với khách hàng đều mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Hanwha Life Việt Nam hiện có hơn 140 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước, cùng đội ngũ hơn 40.700 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Việc mở rộng mạng lưới không chỉ giúp công ty tăng độ phủ, mà còn góp phần đưa các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với người dân địa phương, hỗ trợ khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình tham gia bảo hiểm.

Cũng trong năm 2025, Hanwha Life Việt Nam ghi dấu ấn với việc ra mắt loạt sản phẩm bảo hiểm mới, gồm Bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước", Bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất", "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn". Các sản phẩm mới được thiết kế linh hoạt với mức phí phù hợp, mang đến nhiều quyền lợi vượt trội đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ, tích lũy và chăm sóc sức khỏe của khách hàng ở nhiều giai đoạn cuộc sống.

"Thông qua việc không ngừng đổi mới và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, chúng tôi muốn góp phần thay đổi nhận thức của người Việt về bảo hiểm từ ‘chi phí ít được ưu tiên’ trở thành ‘khoản đầu tư cần thiết’ cho tương lai, khuyến khích khách hàng chủ động xây dựng nền tảng an tâm về sức khỏe và tài chính cho bản thân cũng như gia đình ngay từ sớm", đại diện Hanwha Life chia sẻ.

Các sản phẩm mới của Hanwha Life Việt Nam được khách hàng tích cực đón nhận trong thời gian qua

Đẩy mạnh số hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trong năm qua, các sáng kiến số hóa cũng được Hanwha Life Việt Nam triển khai đồng bộ, hướng đến đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và thuận tiện hơn cho khách hàng. Cụ thể, từ tháng 10/2025, công ty đã triển khai hệ thống phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động, ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như định danh điện tử (eKYC), chữ ký điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI)… vào một luồng quy trình xử lý và phát hành hợp đồng tự động "không giấy" 24/7, giúp khách hàng có ngay bộ hợp đồng bảo hiểm chỉ trong 30 phút để được bảo vệ tài chính một cách nhanh chóng và kịp thời.

Quy trình số hóa tiếp tục được đẩy mạnh trong khâu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Năm 2025, có đến hơn 92% yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được khách hàng nộp trực tuyến. Nhờ ứng dụng công nghệ, thời gian trung bình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng chỉ trong vòng 2 ngày làm việc, khẳng định sự đồng hành nhanh chóng của công ty ngay khi khách hàng cần. Sắp tới, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào số hóa, tích hợp nhiều tính năng mới để không ngừng mang lại sự thuận tiện và trao quyền chủ động cho khách hàng.

Hướng đến tương lai, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục kiên định lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu cho mọi sự đổi mới trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất tại Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về Hanwha Life Việt Nam tại: https://www.hanwhalife.com.vn/vi