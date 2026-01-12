Từ tái cấu trúc doanh nghiệp đến tái cấu trúc hương vị Việt

Từng là lãnh đạo trong các Tập đoàn lớn, chuyên gia trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, chị Lương Ái Trúc đã dành nhiều năm đồng hành cùng các tổ chức, đặt nền tảng và cột mốc mới cho sự phát triển bền vững. Khi chuyển sang ngành thực phẩm, nguyên tắc về tính kỉ luật và tư duy quản trị dài hạn trở nên khắt khe hơn.

Bắt đầu từ hương vị quê nhà

Hành trình ấy bắt đầu từ những chuyến công tác dài ngày, hũ tương ớt mẹ làm luôn được chị mang theo. Thêm vào món ăn một chút tương, vị thơm, cay tê mặn ngọt, món nào cũng thấy ngon. "Tôi muốn bắt đầu từ những hương vị quen thuộc nhất của người Việt, nhưng không dừng lại ở đó," chị chia sẻ.

Giọt tương mẹ làm không cần cân đong hay công thức nhưng vẫn luôn nồng nàn và khiến người ta mãi nhớ. Hương vị, bí quyết, cảm xúc mẹ trao được chị gìn giữ trọn vẹn trong các dòng sản phẩm Tương ớt, Tương cà MYHoian do MN FOODS sản xuất, nhưng ở quy mô lớn hơn, cùng quy trình sản xuất nghiêm ngặt, minh bạch và có trách nhiệm, giúp tiếp cận nhiều thực khách sành ăn và trở thành một món quà đặc biệt của người Việt.

Đến Hệ sinh thái thực phẩm mang hơi thở hiện đại

Không dừng ở Tương ớt, Tương cà MYHoian, chị Trúc cùng đội ngũ R&D tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhiều dòng sản phẩm mới mang hơi thở hiện đại, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Các dòng xốt này có hương thơm thanh dịu, giàu dinh dưỡng, hài hòa giữa vị ngon, sức khỏe và lối sống lành mạnh. Với chị, đây là bước phát triển tất yếu của chiến lược tái cấu trúc: không chỉ gìn giữ tinh hoa cũ bằng tiêu chuẩn mới, mà còn tạo điều kiện để hương vị Việt thích nghi với nhịp sống đương đại và đi xa hơn.

Hệ sinh thái thực phẩm mang hơi thở hiện đại

Chọn cách khó hơn để giữ điều tốt hơn

Lựa chọn sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên; theo đuổi triết lý 5 không: không chất bảo quản, không chất tạo màu, không hương liệu nhân tạo, … là một lựa chọn quy trình sản xuất đầy thách thức. Bởi, để giữ trọn hương vị, màu sắc đẹp tự nhiên và thời gian sử dụng đủ dài là điều không hề dễ dàng. Chị Trúc cùng những chuyên gia cấp cao trong ngành thực phẩm đã thử nghiệm rất nhiều lần, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ, ứng dụng công nghệ phù hợp để giữ cho hương vị quen thuộc không bị tổn thương khi bước vào nhà máy. "Công nghệ không phải để che khuyết điểm, mà để buộc người làm phải làm đúng ngay từ đầu, công nghệ sinh ra không để thay thế hương vị thật, mà để gìn giữ ký ức nguyên bản nhất", chị nói.

Không ồn ào, không phô trương, chị đang từng bước nâng tầm thực phẩm Việt bằng tư duy quản trị hiện đại, sự tử tế trong sản xuất và kỷ luật của người từng làm tái cấu trúc doanh nghiệp. Với chị, "Làm thực phẩm không cho phép sự dễ dãi hay thỏa hiệp, không cho phép sai sót dù là nhỏ nhất".

Người sáng lập MN FOODS kể câu chuyện hương vị Việt bằng sự tử tế

"Nói thật, làm thật, tạo ra giá trị thật, cảm xúc thật", là triết lý kinh doanh của chị Trúc và cũng là tinh thần kiên định trong suốt quá trình phát triển của MN FOODS.

"Trong ngành này, niềm tin không thể xây bằng lời hứa, bằng truyền thông. Nó được tích lũy từ những lựa chọn khó được lặp lại mỗi ngày, là làm sao để giữ được sự tử tế lâu dài", chị khẳng định.

Chị Lương Ái Trúc - Người sáng lập MN FOODS

Giữa muôn vàn câu chuyện tiếp thị, chị chọn để hương vị lên tiếng, để sự an tâm của người dùng trở thành thước đo giá trị. Bởi, chị tin rằng: khi sản phẩm được tạo nên bằng sự chân thành thì sớm hay muộn, nó cũng sẽ tìm được vị trí xứng đáng của mình.

Khi cầm trên tay những sản phẩm Tương ớt, Tương cà và các các sản phẩm khác, bạn sẽ rất bất ngờ với phần bao bì được đầu tư kỹ lưỡng. Từ lọ thuỷ tinh tái hiện chiếc lu Việt Nam đẹp mắt, đến chiếc hộp ngoài tinh xảo, cứng cáp. Chị Trúc đã "tái định hình" một sản phẩm quen thuộc, dân dã như tương ớt, tương cà, trở thành món quà tinh tế, sang trọng mà vẫn giữ được nét truyền thống vốn có.

Chị khẳng định "MN FOODS sẽ là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Dù là người con xa quê hay bạn bè quốc tế chưa từng đến Việt Nam đều có thể cảm nhận được hương vị Việt qua từng giọt tương và cách mà chúng tôi gửi gắm."

Về MN FOODS: MN FOODS là nhà sản xuất gia vị và thực phẩm tự nhiên, trực thuộc Công ty Cổ phần Quà Tặng Mộc Niên (MN GIFTS). Thương hiệu ra đời với mục tiêu đưa hương vị quen thuộc của người Việt chạm đến chuẩn mực mới, với dòng sản phẩm chủ lực là Tương ớt, Tương cà MYHoian.