Chuyên gia Bùi Văn Huy: Quên Vàng đi, cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp này mới sinh lời vượt trội

Ngày 10-1, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT phối hợp cùng Tập đoàn VinaCapital tổ chức tọa đàm "Unlocking Wealth - Being", tập trung đánh giá triển vọng thị trường trong bối cảnh dòng tiền dần trở nên thận trọng hơn.

Mở đầu phiên thảo luận, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có một công thức hay lựa chọn đầu tư nào là đúng cho tất cả nhà đầu tư. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn thị trường bước vào trạng thái "thực chất", dòng tiền không còn dư dả để tạo ra những con sóng tăng ảo hay lan tỏa diện rộng như các chu kỳ trước mà sẽ tìm đến những nơi có câu chuyện tăng trưởng thật sự.

Ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ Tịch HĐQT Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT

Ông Bùi Văn Huy - Giám đốc khối nghiên cứu đầu tư FIDT phân tích: Với kênh tiền gửi , lãi suất đã tăng khoảng 0,75% so với vùng đáy, giúp lãi suất thực trở nên hấp dẫn hơn nhờ lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Tuy nhiên, việc nắm giữ tỷ trọng tiền mặt quá lớn trong giai đoạn kinh tế tăng tốc có thể khiến giá trị tài sản bị bào mòn tương đối so với đà tăng của các tài sản rủi ro.

Cổ phiếu: Hấp dẫn nhờ tăng trưởng "2 con số"

Trả lời cho câu hỏi "Tiền nên chảy vào đâu?", các chuyên gia nhận định sức hút lớn nhất năm nay nằm ở thị trường cổ phiếu , nhờ động lực từ sự phục hồi của nền kinh tế thực.

Điểm nhấn quan trọng được nhấn mạnh là tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết dự báo quay lại mức 2 con số (từ 14-15% trở lên). Khi dư địa nới lỏng tiền tệ thu hẹp, chính sự tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi này sẽ là "bệ đỡ" vững chắc nhất cho giá cổ phiếu.

"Thị trường không bùng nổ ồ ạt nhưng cơ hội sinh lời vượt trội vẫn hiện hữu nếu nhà đầu tư kiên nhẫn chọn lọc các nhóm ngành hưởng lợi từ đà tăng trưởng 2 con số này như Ngân hàng, Bất động sản KCN hay Công nghệ," ông Huy nhận định.

Giải pháp từ VinaCapital: Chuyên nghiệp hóa qua Quỹ mở

Đồng quan điểm về tiềm năng của thị trường chứng khoán, đại diện VinaCapital cho rằng rào cản lớn nhất của nhà đầu tư cá nhân là thiếu kiến thức và thời gian để chọn lọc cổ phiếu trong bối cảnh phân hóa.

Số liệu được đưa ra tại sự kiện cho thấy tỷ lệ dân số Việt Nam tham gia vào các quỹ mở hiện chỉ mới đạt 0,3%, con số rất khiêm tốn so với các thị trường phát triển. Đây là dư địa rất lớn cho sự chuyển dịch từ đầu tư tự phát sang đầu tư chuyên nghiệp.

VinaCapital khẳng định mô hình Quỹ mở là giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư muốn tận dụng đà tăng trưởng "2 con số" của thị trường mà vẫn đảm bảo an toàn. Tài sản của nhà đầu tư được giám sát bởi ngân hàng độc lập (Custody Bank) và tách bạch hoàn toàn với tài sản hoạt động của công ty quản lý quỹ. Các ứng dụng đầu tư (như VinaCapital MiO) đều chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tính minh bạch và thanh khoản cao cho dòng vốn.

Trái phiếu doanh nghiệp: Tái định vị với điểm số 7/10

Một điểm nhấn đáng chú ý khác tại tọa đàm là sự "minh oan" cho kênh trái phiếu doanh nghiệp. Đại diện FIDT thẳng thắn chấm điểm kênh này ở mức 7/10 – mức điểm khả quan, dựa trên sự thay đổi về chất lượng của thị trường.

Ông Huy cho rằng nhà đầu tư cần phân tách rạch ròi giữa trái phiếu "3 không" trong quá khứ và thị trường trái phiếu chuẩn hóa hiện tại. Với sự tham gia của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và khung pháp lý chặt chẽ (Nghị định 08, 65), trái phiếu doanh nghiệp niêm yết với lợi suất 9-10%/năm đang trở thành kênh tích lũy an toàn và hiệu quả hơn tiền gửi.

Bất động sản: Phục hồi nhưng phân hóa mạnh

Đối với bất động sản, các chuyên gia cho rằng đây là kênh nhạy cảm nhất với lãi suất. Việc lãi suất nhích tăng sẽ tạo áp lực ngắn hạn cho các phân khúc đầu cơ. Dù vậy, về dài hạn, giai đoạn 2026-2030 vẫn là chu kỳ tích cực nhờ đầu tư công, cơ sở hạ tầng và nhu cầu ở thực.

Riêng Vàng, kim loại quý này được khuyến nghị chỉ nên đóng vai trò tài sản phòng thủ trong môi trường bất định, dư địa tăng giá sốc không còn lớn như trước.

Cần xác định hồ sơ rủi ro trước khi chọn kênh đầu tư

Ở góc độ hoạch định tài chính, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc điều hành FIDT cho rằng sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư là vội vàng chọn sản phẩm (mua con gì) trước khi hiểu mình (khả năng chịu đựng rủi ro).

ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc điều hành FIDT

Theo ông Huấn, việc khách hàng hỏi "có 2 tỷ nên mua cổ phiếu hay trái phiếu" tương tự như một bệnh nhân hỏi bác sĩ "đau bụng có nên cắt ruột thừa hay không". Nếu chưa đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe tài chính, việc đưa ra quyết định hay khuyến nghị ngay lập tức là vi phạm nguyên tắc quản lý gia sản.

"Hồ sơ rủi ro" gồm hai yếu tố: Khẩu vị rủi ro (tâm lý muốn lãi bao nhiêu) và Khả năng chịu đựng rủi ro (nguồn lực tài chính thực tế). Chỉ khi dung hòa được hai yếu tố này, nhà đầu tư mới nên quyết định xuống tiền.

Người trẻ nên đầu tư thế nào?

Cũng tại sự kiện, ông Ngô Thành Huấn đưa ra lời khuyên cho nhóm người trẻ 25-35 tuổi. Đây là giai đoạn có lợi thế về thời gian để tận dụng lãi suất kép và chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Tuy vậy, người trẻ vẫn cần xây dựng một "tài sản mỏ neo" làm nền tảng dài hạn, thường là bất động sản quy mô nhỏ 2-3 tỷ đồng tại khu vực vùng ven với tầm nhìn nắm giữ trên 5 năm.

Trong giai đoạn 2026-2027, ông Huấn khuyến nghị người trẻ nên ưu tiên phân bổ vào Quỹ mở hoặc ETF để tận dụng đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán mà không cần mất quá nhiều thời gian bám bảng điện, đồng thời tránh rủi ro "bỏ trứng vào một giỏ".