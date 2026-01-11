Nhiều chủ tịch, giám đốc rời 'ghế nóng'

Tuần qua, VN-Index tăng 83,41 điểm lên 1.784,49 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tuần qua đạt 165.541 tỷ đồng, tương ứng mỗi phiên đạt hơn 33.100 tỷ đồng. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 247,1 điểm, giảm 1,67 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên HNX cũng sôi động hơn, với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 9.890 tỷ đồng, trung bình đạt gần 1.980 tỷ đồng.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 35,7 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 637 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 0,72 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 27 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 3,25 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 165 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 5 - 9/1 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 33,2 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng hơn 499 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thay lãnh đạo

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) vừa thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Fujitsuka Masahiko, ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, ông Vũ Anh Nguyên và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 10/2025, SMC miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Hứa Vũ và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị - để bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy. SMC cũng bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung, bà Thái Thị Vân Anh.

Ngoài ra, SMC thông báo miễn nhiệm Tổng giám đốc Đặng Huy Hiệp, đồng thời bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Quang Trung. Ông Hiệp được bổ nhiệm chức yổng giám đốc từ ngày 1/10/2019 thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc Loan.

Còn tân tổng giám đốc của SMC Nguyễn Quang Trung có trình độ chuyên môn là Kỹ thuật công nghiệp và quản lý. Từ năm 2023 tới nay, ông Trung là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Connectlog Việt Nam và được bổ nhiệm vào Ban kiểm soát SMC cuối tháng 9/2025 nhưng bị miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát cuối năm 2025.

Dự kiến vào ngày 28/1, Công ty CP Sông Đà 11 (mã chứng khoán: SJE) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2026 để bàn về vấn đề nhân sự. Theo đó, Sông Đà 11 sẽ trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Trọng Vinh và thành viên Ban kiểm soát của ông Đoàn Hải Trung. Ở chiều ngược lại, Sông Đà 11 đang nhận đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Công ty CP Hải Minh (mã chứng khoán: HMH) có quyết định nhân sự quan trọng khi ông Trần Đoàn Viện thay ông Kwok Michael Wa Tong - Tổng Giám đốc. Trước khi được bổ nhiệm, ông Viện giữ vị trí Phó tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị HMH.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, SHS thông qua đơn từ nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của ông Nguyễn Chí Thành vì lý do cá nhân; bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ chức tổng giám đốc.

Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp hơn 1 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - vừa bị bán giải chấp 1.072.400 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 8,47% vốn điều lệ.

Chủ tịch DIG và mẹ bị bán giải chấp tổng cộng 1.235.600 cổ phiếu DIG.

Ngoài ra, bà Lê Thị Hà Thành - mẹ ông Cường - cũng bị bán giải chấp 163.200 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu về 2,27% vốn điều lệ. Như vậy, Chủ tịch DIC Corp và mẹ bị bán giải chấp tổng cộng 1.235.600 cổ phiếu DIG. Từ ngày 17/10/2025 đến 7/1, cổ phiếu DIG đã quay đầu giảm hơn 30%, từ 24.600 đồng về 17.150 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, sau đợt phát hành 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Cường tại DIC Corp giảm gần 1,5% do chỉ thực hiện mua chưa tới 50% quyền mua được phân bổ.

Quỹ VOF Investment Limited vừa bán ra 285.000 cổ phiếu PHR của Công ty CP Cao su Phước Hoà (mã chứng khoán: PHR) để giảm sở hữu về 2,97% vốn điều lệ.

Sau giao dịch quỹ VOF Investment Limited và bên liên quan đã giảm sở hữu xuống 4,91%, không còn là cổ đông lớn tại Cao su Phước Hoà. Từ ngày 20/10/2025 đến 8/1, cổ phiếu PHR đã tăng 20%, từ 48.650 đồng lên 58.400 đồng/cổ phiếu.