Nữ tiến sĩ sở hữu 47.300 tỷ đồng tài sản, kiếm gấp đôi trong năm qua nhờ cổ phiếu Vietjet

11-01-2026 - 09:30 AM | Doanh nghiệp

Tại ngày kết thúc năm 2025, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu khối tài sản chứng khoán ở mức 47.300 tỷ đồng, tăng hơn 100% trong vòng 1 năm.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1970) hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet (VJC), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDBank - HDB), và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico.

Bà có bằng Tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matcơva, Cử nhân ngành Quản lí kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matcơva, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga. Bà Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh.﻿

Gần đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.﻿

Hiện tại, bà Thảo nắm giữ trực tiếp gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB (sau khi được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng) gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC, đồng thời, bà nắm giữ gián tiếp ﻿hơn 154,7 triệu cổ phiếu VJC thông qua công ty Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Trong năm 2025, giá cổ phiếu VJC đã tăng 109% và giá cổ phiếu HDB đã tăng 51%.﻿

Trên bảng xếp hạng theo thời gian thực của Forbes, tại ngày 10/1, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là người giàu thứ 2 Việt Nam chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 4,7 tỷ USD và xếp hạng 874 trên thế giới.

Bà Thảo lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes lần đầu tiên vào năm 2017 và chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng 1 năm nào sau đó.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2025, doanh thu vận tải hàng không của Vietjet đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 52.769 tỷ đồng, lợi nhuận 2.051 tỷ đồng, tăng 17%. Doanh thu phụ trợ đạt 6.893 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu vận tải, tăng 19% so với cùng kỳ.

Đến hết tháng 9/2025, Vietjet khai thác tới 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với 98 tàu bay.

HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng (tăng 12,1% so với đầu năm); dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh thiết yếu.

