Sun Group lập thêm công ty hàng không vốn 600 tỷ tại Lâm Đồng, đón đầu dự án sân bay Phan Thiết

Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết được thành lập ngày 19/12/2025, đặt trụ sở tại khu đô thị biển Phan Thiết (phường Phú Thủy).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, lĩnh vực chính là xây dựng cảng hàng không và các công trình kỹ thuật dân dụng. Bên cạnh đó, công ty cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng đường bộ, đường sắt và kinh doanh bất động sản.

Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết có ba cổ đông, trong đó Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Sun Phu Quoc Airways) nắm 55% vốn và giữ vai trò cổ đông chi phối.

Hai cổ đông cá nhân gồm ông Trần Văn Hải sở hữu 15% và ông Trịnh Quang Minh nắm 30%, đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.



Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời được thành lập từ tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, có sự tham gia của các pháp nhân và cá nhân thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Đến tháng 8/2025, doanh nghiệp chuyển người đại diện theo pháp luật sang bà Phan Bùi Bích Phương, hiện giữ ghế Chủ tịch HĐQT. Đây cũng chính là đơn vị vận hành Sun Phu Quoc Airways, đang tham gia quản lý khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – sân bay do Sun Group đầu tư.

Việc thành lập doanh nghiệp này diễn ra gần thời điểm UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng dự án Cảng hàng không Phan Thiết vào giữa tháng 12/2025.



Theo quy hoạch, hạng mục hàng không dân dụng của sân bay Phan Thiết có quy mô sử dụng đất khoảng 74,6 ha, hướng đến mục tiêu phục vụ 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030. Khu bay dự kiến có 6 vị trí đỗ, hai đường lăn (121m x 23m) và đài kiểm soát không lưu cao khoảng 45m. Khu nhà ga hành khách được bố trí trên diện tích sàn 16.000–18.000 m², kèm hệ thống phụ trợ, khu đỗ ô tô rộng 13.000–15.000 m².



Tổng vốn đầu tư dự kiến của hạng mục đạt 3.797 tỷ đồng, với yêu cầu nhà đầu tư góp tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu, tương đương gần 570 tỷ đồng. Thời gian triển khai được quy định trong 24 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương, thời hạn hoạt động 50 năm.

Phối cảnh Cảng Hàng không Phan Thiết.

Trước khi tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định chấp thuận chủ trương, tháng 7/2025, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã gửi văn bản đến UBND tỉnh bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh hình thức đầu tư từ BOT sang đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, đồng thời cho biết có thể khởi công vào ngày 19/8/2025 nếu được chấp thuận. Tuy vậy, quá trình triển khai không diễn ra theo mốc thời gian doanh nghiệp đề xuất.



Việc sân bay Phan Thiết sớm hình thành và đi vào vận hành được đánh giá sẽ tạo lực đẩy lớn cho ngành du lịch tỉnh Bình Thuận – địa phương đang nổi lên như một trung tâm du lịch biển, thể thao biển và lưu trú cao cấp.