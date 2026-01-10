Từ EURO 2024 đến AFC: TV360 xóa giật lag bằng công nghệ Việt

Khi "đường cao tốc" quyết định cuộc chơi cảm xúc

Với người xem bóng đá trực tuyến, "kẻ thù" lớn nhất không phải là phí thuê bao, mà là độ trễ và hiện tượng giật lag. Trong những trận cầu đinh của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup hay Asian Cup sắp tới, hàng triệu người sẽ cùng truy cập một lúc. Nếu hạ tầng không đủ khỏe, ứng dụng sẽ xoay vòng đúng vào pha bóng quyết định. Đây chính là "nỗi đau" mà nhiều nền tảng OTT tại Việt Nam từng gặp phải khi lượng truy cập tăng đột biến.

TV360 đã giải quyết bài toán này bằng lợi thế công nghệ: Làm chủ hạ tầng thay vì đi thuê.

Viettel đã làm chủ hạ tầng TV360 thay vì đi thuê.

Nền tảng từ tập đoàn Viettel vận hành dựa trên kiến trúc Cloud Microservices (điện toán đám mây chia nhỏ dịch vụ). Đây là công nghệ tiên tiến đang được các "gã khổng lồ" giải trí thế giới như Netflix hay Amazon Prime Video sử dụng. Thay vì phụ thuộc vào đối tác nước ngoài, đội ngũ kỹ sư của Viettel đã tự chủ hoàn toàn việc xây dựng và vận hành hệ thống này ngay từ khi ứng dụng ra mắt vào năm 2020.

Sức mạnh của Cloud Microservices nằm ở khả năng "co giãn" linh hoạt. Hệ thống được chia thành các module dịch vụ nhỏ độc lập như xử lý video, quản lý người dùng, phát trực tuyến... Khi lượng người xem tăng vọt, hệ thống tự động mở rộng tài nguyên xử lý theo chiều ngang không giới hạn.

Thực tế đã chứng minh qua kỳ EURO 2024 vừa qua, TV360 có khả năng phục vụ tới 4 triệu người xem đồng thời mà vẫn đảm bảo sự ổn định, mượt mà. Đây là con số kỷ lục mà hiếm nền tảng nội địa nào đáp ứng được, vượt xa năng lực của các hệ thống truyền hình trả tiền truyền thống trước đây.

20 giây vàng của cảm xúc và đặc quyền miễn phí 4G/5G

Bên cạnh sự ổn định, tốc độ truyền tải là yếu tố sống còn bởi lẽ, trong thể thao, cảm xúc tạo nên từ những khoảnh khắc. TV360 đã tối ưu hóa độ trễ tín hiệu nhờ việc sử dụng công nghệ Android Box tích hợp trên truyền dẫn IPTV và hệ thống mạng phân phối nội dung (CDN) rộng khắp,.

Kết quả là độ trễ của TV360 tốt hơn khoảng 20 giây so với các ứng dụng truyền hình internet thông thường trên thị trường. Hai mươi giây nghe có vẻ ngắn, nhưng trong bóng đá, đó là khoảng cách giữa việc "sống cùng hiện tại" và "xem lại quá khứ". Với gói bản quyền AFC sắp tới, người hâm mộ Việt Nam sẽ được trải nghiệm các trận đấu của Đội tuyển Quốc gia gần như theo thời gian thực, đồng bộ cảm xúc với diễn biến trên sân cỏ.

Hơn nữa, Viettel đã tạo ra một "hệ miễn dịch" đặc biệt cho người dùng di động: Miễn phí hoàn toàn data 4G/5G. Đây là lợi thế cạnh tranh dựa trên hạ tầng viễn thông số 1 Việt Nam. Người dùng không còn nơm nớp lo sợ hết dung lượng hay phải tìm kiếm wifi chập chờn khi đang xem trận đấu trên xe buýt hay quán cà phê. Việc xem bóng đá chất lượng cao, không tốn phí data, trên một hạ tầng không độ trễ là một trải nghiệm "all-in-one" đánh trúng vào nhu cầu thiết thực nhất của khán giả số.

Không dừng lại ở đó, công nghệ của TV360 còn được chuyển hóa thành những tính năng phục vụ cảm xúc. Điển hình là việc tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Atmos và hình ảnh Dolby Vision.

Bắt đầu thử nghiệm từ tứ kết EURO 2024, công nghệ Dolby Atmos giúp tái tạo âm thanh vòm đa chiều, mang lại tiếng hò reo, tiếng sút bóng chân thực như thể khán giả đang ngồi trực tiếp tại khán đài. Sự kết hợp giữa hình ảnh sắc nét 4K/8K và âm thanh sống động biến phòng khách gia đình thành một sân vận động thu nhỏ.

Bên cạnh đó, thấu hiểu thói quen của người dùng hiện đại vốn bận rộn, TV360 cung cấp các tính năng thông minh như Tua lại và Xem lại ngay trong khi trận đấu đang diễn ra. Người xem có thể tua lại những pha bóng gây tranh cãi, những bàn thắng đẹp mắt mà không sợ bỏ lỡ diễn biến tiếp theo nhờ khả năng xử lý luồng dữ liệu cực nhanh của hệ thống.

Đặc biệt, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng tối đa. Hệ thống tự động phân tích sở thích để đề xuất nội dung phù hợp cho từng hồ sơ riêng biệt trong cùng một tài khoản. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên xem Đội tuyển Việt Nam, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị các tin tức, video highlight liên quan ngay trên trang chủ mà không cần tìm kiếm.

AFC 2026-2029: Khi hạ tầng trở thành nền móng cho cảm xúc bóng đá

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công nghệ của TV360 không chỉ để phục vụ các giải đấu ngắn hạn, mà là bước đệm cho một chiến lược với gói bản quyền dài hạn của AFC trong 4 năm liên tiếp (2026-2029).

Thông tin chính thức cho thấy, TV360 là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền khai thác phát sóng trên tất cả các hạ tầng đối với hàng loạt giải đấu quan trọng của bóng đá châu lục. Khối lượng nội dung là khổng lồ với tổng cộng 1.222 trận đấu dự kiến phát sóng.

Gói bản quyền này bao phủ toàn diện các cấp độ đội tuyển, nơi người hâm mộ Việt Nam dành sự quan tâm lớn nhất bao gồm Cấp độ Đội tuyển Quốc gia với AFC Asian Cup (giải đấu danh giá nhất châu lục), Vòng loại Asian Cup và Vòng loại World Cup khu vực châu Á; Cấp độ trẻ với các giải U23 Châu Á (nơi bóng đá Việt Nam từng lập kỳ tích Thường Châu năm 2018), U20, U17; Bóng đá nữ và Futsal với AFC Women’s Asian Cup, AFC Futsal Asian Cup.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ đội tuyển, gói bản quyền này còn bao gồm các giải đấu cấp câu lạc bộ đã được AFC cải tổ mạnh mẽ, bao gồm AFC Champions League Elite - nơi quy tụ các CLB mạnh nhất châu lục, AFC Champions League Two và giải đấu dành cho CLB nữ AFC Women’s Champions League.

Việc sở hữu trọn vẹn gói bản quyền này đồng nghĩa với việc TV360 đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong nửa cuối thập kỷ này. Để đảm bảo chất lượng cao, mang đến từng khuôn hình sắc nét đồng thời cùng lúc cho hàng triệu khán giả, hạ tầng Cloud Microservices và mạng lưới CDN của Viettel đóng vai trò xương sống, đảm bảo rằng dù là trận chung kết Asian Cup hay một trận vòng bảng của U17, chất lượng phát sóng đều đạt chuẩn Full HD với độ ổn định cao nhất, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho những người hâm mộ môn thể thao Vua.