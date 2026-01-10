Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

The Coffee House thông báo vụ Đồ hộp Hạ Long: Sử dụng nguyên liệu trong trà vải, không sử dụng thịt từ Canfoco

10-01-2026 - 10:33 AM | Doanh nghiệp

Sau Highlands Coffee, chuỗi The Coffee House là chuỗi F&B tiếp theo chính thức thông báo điều chỉnh hoạt động kinh doanh và rà soát nguồn nguyên liệu đầu vào có liên quan đến Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Thị trường F&B những ngày qua ghi nhận nhiều biến động liên quan đến chuỗi cung ứng sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại Hải Phòng có liên quan đến Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - Mã CK: CAN). Trước diễn biến này, các chuỗi đồ uống và thực phẩm lớn trên thị trường đã lần lượt phát đi thông báo rà soát danh mục nhà cung cấp để đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

Mới đây nhất, chuỗi The Coffee House đã công bố kết quả rà soát nguồn nguyên liệu trên toàn hệ thống. Theo thông báo chính thức, doanh nghiệp này đưa ra hai quyết định xử lý khác nhau đối với nhóm sản phẩm đồ ăn và đồ uống, dựa trên mức độ liên quan đến nhà cung cấp Halong Canfoco.

Cụ thể, đối với nhóm thực phẩm, sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn là mặt hàng nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Phía The Coffee House xác nhận món ăn này hoàn toàn không sử dụng pate hay bất kỳ nguyên liệu chế biến từ thịt nào do Công ty Halong Canfoco cung cấp. Việc tách bạch nguồn gốc nguyên liệu cho dòng sản phẩm chủ lực này được xem là bước đi cần thiết để ổn định tâm lý khách hàng đối với mảng kinh doanh đồ ăn (food) của chuỗi.

Tuy nhiên, ở nhóm đồ uống, quá trình rà soát ghi nhận sự hiện diện của nguyên liệu từ Halong Canfoco trong hai sản phẩm là Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải. Dù thành phần này không phải là các sản phẩm thịt hay pate đang là tâm điểm của vụ việc, The Coffee House vẫn quyết định tạm dừng phục vụ hai món nước này trên toàn bộ hệ thống cửa hàng. Doanh nghiệp cho biết động thái này nhằm mục đích thay đổi nhà cung cấp, đảm bảo các tiêu chí an toàn và chất lượng, đồng thời chấp nhận sự gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.

Diễn biến tại The Coffee House có nhiều nét tương đồng với động thái của Highlands Coffee trước đó một ngày. Chuỗi Highlands Coffee cũng đã thông báo ngừng phục vụ các sản phẩm sử dụng nguyên liệu (không phải thịt) từ Halong Canfoco và khẳng định không thu mua các sản phẩm thịt heo chế biến từ đơn vị này.

Báo cáo tài chính bán niên 2025 của Halong Canfoco từng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 3 tỷ đồng từ đơn vị sở hữu thương hiệu Highlands Coffee, cho thấy quy mô hợp tác thương mại giữa hai bên trước khi sự cố xảy ra.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn thêm 10.500 tỷ, vượt 35.000 tỷ

Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn thêm 10.500 tỷ, vượt 35.000 tỷ Nổi bật

Vừa phát hiện rất nhiều dầu tại ngoài khơi Việt Nam, công ty Mỹ lập tức huy động nửa tỷ USD

Vừa phát hiện rất nhiều dầu tại ngoài khơi Việt Nam, công ty Mỹ lập tức huy động nửa tỷ USD Nổi bật

VinFast tăng vốn điều lệ vượt Vingroup

VinFast tăng vốn điều lệ vượt Vingroup

09:59 , 10/01/2026
Nhiệt điện Quảng Ninh sắp chi 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

Nhiệt điện Quảng Ninh sắp chi 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

09:37 , 10/01/2026
Khởi tố Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

Khởi tố Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

09:26 , 10/01/2026
Cô gái 25 tuổi kiếm 3.500 tỷ trong vòng 1 năm, lọt vào top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Cô gái 25 tuổi kiếm 3.500 tỷ trong vòng 1 năm, lọt vào top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt

08:06 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên