The Coffee House thông báo vụ Đồ hộp Hạ Long: Sử dụng nguyên liệu trong trà vải, không sử dụng thịt từ Canfoco

Thị trường F&B những ngày qua ghi nhận nhiều biến động liên quan đến chuỗi cung ứng sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại Hải Phòng có liên quan đến Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - Mã CK: CAN). Trước diễn biến này, các chuỗi đồ uống và thực phẩm lớn trên thị trường đã lần lượt phát đi thông báo rà soát danh mục nhà cung cấp để đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

Mới đây nhất, chuỗi The Coffee House đã công bố kết quả rà soát nguồn nguyên liệu trên toàn hệ thống. Theo thông báo chính thức, doanh nghiệp này đưa ra hai quyết định xử lý khác nhau đối với nhóm sản phẩm đồ ăn và đồ uống, dựa trên mức độ liên quan đến nhà cung cấp Halong Canfoco.

Cụ thể, đối với nhóm thực phẩm, sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn là mặt hàng nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Phía The Coffee House xác nhận món ăn này hoàn toàn không sử dụng pate hay bất kỳ nguyên liệu chế biến từ thịt nào do Công ty Halong Canfoco cung cấp. Việc tách bạch nguồn gốc nguyên liệu cho dòng sản phẩm chủ lực này được xem là bước đi cần thiết để ổn định tâm lý khách hàng đối với mảng kinh doanh đồ ăn (food) của chuỗi.

Tuy nhiên, ở nhóm đồ uống, quá trình rà soát ghi nhận sự hiện diện của nguyên liệu từ Halong Canfoco trong hai sản phẩm là Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải. Dù thành phần này không phải là các sản phẩm thịt hay pate đang là tâm điểm của vụ việc, The Coffee House vẫn quyết định tạm dừng phục vụ hai món nước này trên toàn bộ hệ thống cửa hàng. Doanh nghiệp cho biết động thái này nhằm mục đích thay đổi nhà cung cấp, đảm bảo các tiêu chí an toàn và chất lượng, đồng thời chấp nhận sự gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.

Diễn biến tại The Coffee House có nhiều nét tương đồng với động thái của Highlands Coffee trước đó một ngày. Chuỗi Highlands Coffee cũng đã thông báo ngừng phục vụ các sản phẩm sử dụng nguyên liệu (không phải thịt) từ Halong Canfoco và khẳng định không thu mua các sản phẩm thịt heo chế biến từ đơn vị này.

Báo cáo tài chính bán niên 2025 của Halong Canfoco từng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 3 tỷ đồng từ đơn vị sở hữu thương hiệu Highlands Coffee, cho thấy quy mô hợp tác thương mại giữa hai bên trước khi sự cố xảy ra.