Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết

Sự kiện diễn ra tại Khu Công viên phần mềm số 2 (Đà Nẵng), nơi được quy hoạch trở thành "đại bản doanh" của dòng vốn quốc tế đổ về miền Trung.

Tại buổi lễ, thông điệp về sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang kiến tạo và cam kết của khối tư nhân về một cơ chế sandbox (thử nghiệm) cho Fintech đã phác họa nên bức tranh rõ nét về trung tâm tài chính non trẻ này.

Kích hoạt "hạ tầng mềm" trên nền tảng 4.000 m2

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu tại Lễ khai trương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) Đà Nẵng đi vào hoạt động trong bối cảnh Nghị định 323/2025/NĐ-CP và các quyết định thành lập vừa được Chính phủ ban hành cuối năm 2025. Về mặt vật lý, trụ sở IFC Đà Nẵng được bố trí không gian hơn 4.000 m2 với hạ tầng 5G và hệ thống dữ liệu sẵn sàng phục vụ các giao dịch tần suất cao. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh không nằm ở trụ sở hoành tráng mà là "hạ tầng mềm" về thể chế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định việc hình thành IFC không chỉ xuất phát từ nhu cầu nội tại mà là lựa chọn chiến lược để Việt Nam đón đầu làn sóng tái cấu trúc dòng vốn toàn cầu. Trong tư duy "một trung tâm, hai điểm đến" (kết hợp với TP.HCM), Đà Nẵng được định vị là động lực tăng trưởng mới, nắm giữ vai trò cửa ngõ ra biển lớn.

Ví công tác chuẩn bị bài bản từ cơ sở vật chất đến khung pháp lý chính là động thái "dọn tổ đón đại bàng" thiết thực nhất, Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu dứt khoát từ bỏ tư duy "xin-cho", chuyển sang đồng hành và kiến tạo. Theo đó, nhà đầu tư chiến lược được xác định là nguồn tri thức chính sách quan trọng để định hình khung pháp lý.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước được giao nhiệm vụ phối hợp với địa phương xử lý vướng mắc theo nguyên tắc mạnh dạn thí điểm cái mới, chấp nhận quy trình vừa làm vừa hoàn thiện để không kìm hãm các mô hình kinh doanh chưa từng có tiền lệ.

Sovico và cam kết về dòng vốn

Là đại diện khối doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu vào quá trình hình thành IFC, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về bản chất của một trung tâm tài chính hiện đại.

Chủ tịch tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo nữ tỷ phú, yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không đơn thuần nằm ở quy mô vốn mà nằm ở niềm tin vào thể chế pháp lý ổn định. Bà Thảo nhận định Việt Nam đang từng bước hình thành hệ thống thủ tục số hóa, các cơ chế ưu đãi cạnh tranh và đặc biệt là sandbox cho đổi mới tài chính. Môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn, cùng cơ chế trọng tài đủ mạnh là những điều kiện tiên quyết để dòng vốn quốc tế ở lại lâu dài.

Tại sự kiện, lãnh đạo Sovico cam kết tập đoàn này sẽ đóng vai trò kết nối dòng vốn và thu hút đầu tư quốc tế. Cụ thể, Sovico sẽ tham gia triển khai các mô hình tài chính thí điểm, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh và fintech. Động thái này cho thấy sự sẵn sàng của các "sếu đầu đàn" trong nước trong việc tận dụng hành lang pháp lý mới để mở rộng sang các lĩnh vực tài chính công nghệ cao như tài sản số hay tín chỉ carbon.

12 định chế tài chính đầu tiên gia nhập sân chơi

Ngay trong ngày khai trương, Cổng thông tin điện tử tích hợp của IFC Đà Nẵng đã chính thức vận hành, cung cấp dịch vụ một cửa từ cấp phép hoạt động, visa đến thuế. Cơ quan điều hành đã trao Giấy chứng nhận thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính đầu tiên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư tại Lễ khai trương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bên cạnh đó, 10 đơn vị khác bao gồm 5 ngân hàng và 5 tập đoàn doanh nghiệp cũng đã nhận thư chấp thuận quan tâm, đặt nền móng cho hệ sinh thái tài chính tại đây. Đáng chú ý, trong định hướng hợp tác quốc tế, UBND TP. Đà Nẵng đang xúc tiến làm việc với các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính và tài sản số như Vietcombank, Binance, Tether, Bybit, Makara... nhằm xây dựng hệ sinh thái đa dạng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, cam kết sẽ vận hành trung tâm theo chuẩn mực quốc tế, lấy mức độ hài lòng và chi phí tuân thủ của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả. Thành phố đặt mục tiêu thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu nghiệp vụ tài chính quốc tế để vận hành bộ máy tinh gọn nhưng hiệu quả.

Theo lộ trình, IFC Đà Nẵng sẽ tập trung vào các sản phẩm tài chính chuyên biệt như fintech, quản lý tài sản số và tài trợ chuỗi cung ứng, bổ trợ cho thị trường tài chính truyền thống, qua đó hiện thực hóa mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 222/2025/QH15.