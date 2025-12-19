Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

150.000 tỷ đồng Sun Group "ồ ạt" dồn vào Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM và Phú Quốc nằm trong 5 dự án trọng điểm

19-12-2025 - 10:49 AM | Doanh nghiệp

Chuỗi dự án trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch – nghỉ dưỡng và logistics.

Ngày 19/12, Tập đoàn Sun Group sẽ đồng loạt khởi công 5 dự án trọng điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM và Phú Quốc, với tổng mức đầu tư khoảng 148.653 tỷ đồng.

Dự án tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc.

Tại Phú Quốc, Sun Group khởi công tuyến tàu điện đô thị LRT giai đoạn I với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Dự án kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với các trung tâm du lịch – sự kiện trọng điểm, đưa đảo Ngọc trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống tàu điện đô thị, đồng thời mở ra hướng phát triển giao thông xanh và thông minh.

Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Ở Vân Đồn (Quảng Ninh), tập đoàn triển khai Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí có thưởng (casino) với quy mô 244 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 51.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch – giải trí tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng vị thế Vân Đồn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình.

Tại khu vực Hà Nội – Bắc Ninh, Sun Group khởi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng. Tuyến đường có mặt cắt ngang lên tới 120 m, đóng vai trò trục giao thông chiến lược, kết nối trực tiếp Bắc Ninh với Thủ đô, đồng thời chia sẻ áp lực cho sân bay Nội Bài và mở rộng không gian phát triển vùng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch.

Cũng tại Hà Nội, Sun Group triển khai dự án tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch với vốn đầu tư 4.665 tỷ đồng. Dự án hướng tới chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường và hình thành trục cảnh quan xanh, không gian văn hóa – công cộng cho người dân Thủ đô.

Cụm 4 dự án An Tây.

Tại TP.HCM, tập đoàn khởi công cụm 4 dự án An Tây với tổng vốn đầu tư hơn 51.000 tỷ đồng. Dự án phát triển theo mô hình đô thị – cảng quy mô 724 ha, nằm trên trục Vành đai 4, được định vị là trung tâm logistics lớn của khu vực phía Nam và hạt nhân thúc đẩy liên kết vùng kinh tế trọng điểm.


Bên cạnh chuỗi dự án khởi công, Sun Group cũng vừa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt là nhà đầu tư dự án Cầu Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư hơn 16.226 tỷ đồng. Cây cầu dài 4,18 km, kết nối khu vực trung tâm với quận Long Biên, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông và tăng cường kết nối hai bờ sông Hồng.

Sun Group được phê duyệt dự án "hồi sinh" sông Tô Lịch với tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỷ đồng

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

