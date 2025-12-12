Hãng bay của Sun Group làm ăn ra sao trong tháng đầu tiên gia nhập thị trường?

Thông tin trên Tạp chí Hàng không, trong tháng đầu chính thức tham gia thị trường, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã vận chuyển 80.589 lượt hành khách, với hệ số sử dụng ghế đạt 70,2%.

Dù quy mô còn khiêm tốn so với các hãng hàng không lớn, kết quả này được xem là tín hiệu khởi đầu tương đối tích cực, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên các đường bay trục nội địa.



Theo số liệu tháng 11/2025, SPA chiếm khoảng 2,9% thị phần vận chuyển hành khách nội địa. So với mặt bằng chung toàn thị trường, hãng xếp trên VASCO về hệ số sử dụng ghế, tiệm cận nhóm Pacific Airlines, song vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các hãng dẫn đầu như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways.



Một chuyên gia trong ngành cho rằng mức load factor hiện tại của SPA chưa thể coi là cao nếu đặt cạnh các hãng đã khai thác ổn định nhiều năm. Tuy nhiên, đây là đặc điểm thường thấy ở các hãng bay mới, khi vẫn trong giai đoạn tích lũy tệp khách hàng và hoàn thiện mạng lưới đường bay.



Việc phục vụ hơn 80.000 lượt khách ngay trong tháng đầu khai thác đầy đủ cho thấy SPA bước đầu hình thành được nguồn cầu tương đối ổn định, tập trung chủ yếu trên các đường bay kết nối Phú Quốc với các điểm đến nội địa.



Đáng chú ý, SPA theo đuổi mô hình “hàng không nghỉ dưỡng”, do đó sản lượng vận chuyển và hệ số sử dụng ghế được dự báo sẽ biến động theo mùa du lịch. Về dài hạn, các chuyên gia nhận định hiệu quả khai thác của hãng sẽ phụ thuộc lớn vào kế hoạch mở rộng các đường bay quốc tế ngắn và trung hạn tới Đông Bắc Á, Đông Nam Á, cũng như khả năng tận dụng hệ sinh thái du lịch tại Phú Quốc.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không mới do Sun Group đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập vào năm 2025. Hãng chính thức ra mắt thị trường vào tháng 10/2025 và bắt đầu khai thác thương mại từ 1/11/2025, theo mô hình “hàng không nghỉ dưỡng”, tập trung kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch trong nước và khu vực.



Theo đăng ký doanh nghiệp, SPA có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng, trong khi tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.500 tỷ đồng, phục vụ kế hoạch phát triển đội bay và mở rộng mạng đường bay trong giai đoạn trung, dài hạn. Hãng được kỳ vọng đóng vai trò mảnh ghép hàng không trong hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng của Sun Group tại Phú Quốc.

Tỉ lệ lấp đầy chuyến bay của một số hãng khác﻿

Cũng theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tháng 11/2025, Vietnam Airlines tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức lấp đầy ghế đạt 83% cho cả quốc tế và nội địa.



Hãng vận chuyển 818.269 lượt khách quốc tế (tăng 24,2% so với cùng kỳ 2024) và 1,1 triệu khách nội địa (tăng 22,7%). Vietnam Airlines nắm giữ 20,9% thị phần khách quốc tế và 41,6% khách nội địa.﻿

Vietjet Air giữ vững vị thế trong phân khúc đại chúng với hệ số sử dụng ghế đạt 73% trên các chuyến bay quốc tế và 82,7% trên các chuyến nội địa. Hãng vận chuyển gần 797.000 lượt khách quốc tế và 1,2 triệu lượt khách nội địa, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.



Vietjet chiếm 19,6% thị phần khách quốc tế và 43,8% khách nội địa trong tháng 11/2025.



Bamboo Airways đạt hệ số sử dụng ghế 88,1%, là hãng hàng không đạt mức load factor cao nhất trong các hãng Việt Nam tháng 11, dù sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ.



Hãng vận chuyển 107.000 khách nội địa, giảm 43% và 25.000 khách quốc tế, giảm 7,6%. Thị phần của Bamboo Airways tháng 11 ở mức 3,9%, giảm 3,5 điểm % so với năm trước.



Pacific Airlines ghi nhận hệ số sử dụng ghế đạt 80,6% với 77.760 lượt khách, chiếm khoảng 2,8% thị phần nội địa trong tháng qua.﻿