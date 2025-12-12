Đồ hộp Hạ Long (CAN) đầu tư hơn 166 tỷ đồng để đầu tư nhà máy mới tại Hải Phòng

Di dời Nhà máy cũ

Theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CK: CAN), một trong những nội dung chính của Đại hội lần này là việc di dời nhà máy chế biến thực phẩm tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, theo ban lãnh đạo công ty, đây là nhiệm vụ cấp thiết "sống còn".



Nguyên nhân xuất phát từ Đồ án quy hoạch phân khu quận Ngô Quyền đến năm 2040 (được phê duyệt tháng 4/2025), khu đất công ty đang sử dụng đã được quy hoạch thành đất cây xanh công cộng và không gian vui chơi giải trí. Thực tế, từ năm 2023, công ty đã phải trả lại hơn 5.000m² cho thành phố.

Công ty không được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất mà chỉ được bồi thường giá trị công trình trên đất, với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. Trên cơ sở phương án đền bù hiện hành, Ban điều hành ước tính tổng mức bồi thường tối đa khi thu hồi toàn bộ 5,7 ha đất còn lại khoảng 30 tỷ đồng.



Hiện nay, Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhà xưởng cho thuê tại Hải Phòng đáp ứng đầy đủ điều kiện hạ tầng và pháp lý cho hoạt động chế biến thực phẩm. Trong trường hợp bị thu hồi đất khi chưa có địa điểm sản xuất thay thế, Công ty đối mặt với nguy cơ gián đoạn hoặc ngừng sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh.



Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Thực tế việc di dời nhà máy sản xuất là việc cấp thiết vì vị trí nhà máy hiện tại đang thuộc khu quy hoạch đô thị. Do đó, nếu không thực hiện di dời kịp thời sẽ gây tổn thất lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty."

Đầu tư 166 tỷ đồng cho nhà máy mới tại Hải Phòng

Để đảm bảo hoạt động liên tục, cổ đông CAN đã thông qua việc thuê lại lô đất rộng 20.000 m² (2ha) tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), phường Đông Hải, Hải Phòng. Thời hạn thuê đất kéo dài 34 năm, đến năm 2059 với tổng giá trị thuê dự kiến hơn 68 tỷ đồng.



Trên quỹ đất mới này, Đồ hộp Hạ Long sẽ triển khai Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp Hạ Long Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 166 tỷ đồng. Cơ cấu vốn bao gồm khoảng 83,7 tỷ đồng vốn tự có và hơn 82,2 tỷ đồng vốn vay tín dụng.

Nhà máy mới được thiết kế với hai phân khu sản xuất chính, hướng tới tổng doanh thu 600 tỷ đồng/năm khi đi vào hoạt động ổn định:



Phân xưởng đồ hộp thịt, xúc xích: Công suất 10 triệu sản phẩm/năm, doanh thu dự kiến 300 tỷ đồng.



Phân xưởng đồ hộp rau, hoa quả: Công suất 10 triệu sản phẩm/năm, doanh thu dự kiến 300 tỷ đồng.



Dự án dự kiến khởi công vào Quý II/2026 và chính thức đi vào hoạt động từ Quý II/2027.

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1, giá 15.000 đồng/cp

Để tài trợ cho tham vọng này, Đồ hộp Hạ Long đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Cụ thể, công ty sẽ phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).



Mức giá chào bán được đề xuất là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với giá trị sổ sách (khoảng 29.944 đồng/cp tại thời điểm 30/6/2025) và giá thị trường trung bình gần nhất (khoảng 31.640 đồng/cp).



Tổng số tiền dự kiến huy động là 75 tỷ đồng. Trong đó, 50 tỷ đồng sẽ được rót trực tiếp vào việc xây dựng nhà máy mới và mua sắm thiết bị, 25 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động. Thời gian chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2026.



Trả lời lo ngại của cổ đông về rủi ro tài chính khi thực hiện dự án lớn, Ban lãnh đạo CAN cho biết đã phân tích kỹ lưỡng và tin tưởng dự án sẽ mang lại kết quả khả quan, đồng thời kêu gọi cổ đông tin tưởng giao quyền cho HĐQT để nỗ lực mang lại kết quả tốt nhất.

