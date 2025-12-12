Một 'đại gia' ngành hàng không chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (SCSC, mã CK: SCS) thông báo ngày 22/12 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 25%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/1/2026.



Với hơn 102 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SCSC dự kiến chi cho đợt tạm ứng cổ tức này vào khoảng trên 255 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông, Gemadept (GMD) – cổ đông lớn nhất nắm giữ 33,42% vốn điều lệ, ước tính sẽ thu về khoảng 85 tỷ đồng cổ tức. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cũng dự kiến nhận xấp xỉ 35 tỷ đồng.



CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn được thành lập năm 2008, hiện là đơn vị khai thác ga hàng hóa hàng không lớn thứ 2 tại cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất với thị phần đạt 48%.

Hoạt động khai thác sân ga là mảng kinh doanh chính của SCS. Hiện SCS đang tiếp tục mua sắm trang thiết bị nâng công suất xử lý hàng lên 350.000 tấn/năm.



SCS luôn duy trì mức chi trả cổ tức tiền mặt cao trong những năm gần đây. Trong ĐHCĐ vào tháng 6 vừa qua, SCS đã thông qua đề xuất cổ tức 3.000 VND/cổ phiếu cho năm 2025.



Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2025, Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn ghi nhận đà tăng trưởng khả quan khi doanh thu đạt 869 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 563 tỷ đồng, tăng gần 8%. Trước đó, năm 2024, doanh nghiệp này đã xác lập kỷ lục mới với doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 693 tỷ đồng.



Tính đến ngày 30/9/2025, SCSC còn ghi nhận 594 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cùng hơn 14 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 12/12, SCS giao dịch quanh mức 54.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa doanh nghiệp đạt 5.199 tỷ đồng.﻿