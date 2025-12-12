Ảnh minh họa

Sáng 11/12, phiên đấu giá 24,9 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – mã PET) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu đã hoàn tất với toàn bộ lượng cổ phần được bán hết. Theo kết quả công bố, 6 nhà đầu tư cá nhân trong nước đã trúng giá tại mức khởi điểm 36.500 đồng/cp, với khối lượng mua từ 3 đến 5 triệu đơn vị mỗi người. Tổng giá trị thương vụ ước tính tối thiểu 910 tỷ đồng.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán cùng ngày ghi nhận sự trái chiều đáng chú ý. Trong phiên giao dịch chiều 11/12, cổ phiếu PET chịu áp lực điều chỉnh mạnh, giảm sàn về mức 32.600 đồng/cp. Thanh khoản duy trì ở mức cao với hơn 4 triệu đơn vị được chuyển nhượng.

Diễn biến giá cổ phiếu PET

Như vậy, mức giá trúng đấu giá 36.500 đồng/cp đang cao hơn khoảng 12% so với thị giá hiện tại trên sàn, "tạm lỗ" khoảng 97 tỷ đồng sau khi vừa xuống tiền.

Việc nhóm nhà đầu tư chấp nhận mức giá premium cho thấy kỳ vọng vào giá trị dài hạn của doanh nghiệp

Về hoạt động kinh doanh, mảng phân phối thiết bị điện tử hiện đóng góp hơn 70% tổng doanh thu của Petrosetco. Công ty là đơn vị phân phối ủy quyền của Apple, Xiaomi và các thương hiệu như Honor, TCL, duy trì doanh thu từ 17.000 đến 19.000 tỷ đồng mỗi năm.

Từ ngày 1/1/2025, doanh nghiệp chuyển đổi từ mô hình fulfillment (dịch vụ hoàn tất đơn hàng) sang phân phối trực tiếp đối với các sản phẩm Samsung. Mô hình giúp tăng biên lợi nhuận nhưng đòi hỏi vốn lưu động lớn hơn.

Về tình hình tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Petrosetco ghi nhận doanh thu 14.216 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 247 tỷ đồng, tăng 56% so với 9 tháng năm 2024. Cơ cấu lợi nhuận cho thấy sự đóng góp lớn từ hoạt động tài chính với khoản lãi 326 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC PET

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 11.735 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 4.061 tỷ đồng, bao gồm 274 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và 3.787 tỷ đồng tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Đối ứng với tài sản, tổng nợ phải trả ở mức 9.200 tỷ đồng, gấp 3,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn là hơn 6.300 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm 1.323 tỷ đồng, chủ yếu do gia tăng hàng tồn kho phục vụ hoạt động phân phối.

Sau phiên đấu giá, tỷ lệ sở hữu của PVN tại Petrosetco giảm về 0%. Nhóm 6 nhà đầu tư cá nhân mới nắm giữ hơn 23% vốn điều lệ. Việc thay đổi cơ cấu cổ đông lớn diễn ra song song với quá trình tái cơ cấu mô hình phân phối và quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp.