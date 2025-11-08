Petrosetco

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin chi tiết về kế hoạch đấu giá của PVN tại Petrosetco.

Cụ thể, PVN sẽ chào bán trọn lô hơn 24,9 triệu cổ phiếu PET. Giá khởi điểm được ấn định là 36.500 đồng/cổ phiếu. Nếu phiên đấu giá thành công toàn bộ lô cổ phần, PVN dự kiến thu về tối thiểu 909 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h sáng ngày 11/12/2025.

Mức giá khởi điểm này cao hơn 21,2% so với thị giá cổ phiếu PET chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 7/11) ở mức 30.100 đồng/cổ phiếu.

Dù vậy, mức giá 36.500 đồng/cp vẫn thấp hơn so với mức đỉnh 41.300 đồng/cp mà cổ phiếu PET đã ghi nhận vào ngày 19/8. Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu này trong vòng hơn ba năm trở lại đây.

Việc PVN thoái vốn diễn ra trong bối cảnh Petrosetco ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực và đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Doanh thu Pet theo quý (tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế PET theo quý (tỷ dồng)

Kết thúc quý 3/2025, Petrosetco ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.484 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước . Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng vọt 95%, đạt 145 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2022.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chính đến từ hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính trong quý 3 đạt 152,7 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay và đầu tư chứng khoán. Báo cáo tài chính ghi nhận khoản lãi từ chứng khoán kinh doanh mang về 112 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này chưa đến 500 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Petrosetco đạt 14.216 tỷ đồng doanh thu thuần và 247,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 56% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Petrosetco đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Về cơ cấu tài sản, tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Petrosetco đạt 11.734 tỷ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền giảm 46% so với đầu năm, còn 955 tỷ đồng. Ngược lại, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 42% lên 4.061 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng (3.787 tỷ đồng) và chứng khoán kinh doanh (274 tỷ đồng).

Đợt thoái vốn của PVN tại Petrosetco là một phần của kế hoạch tổng thể về sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định 1479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.