CT Group đón tin vui, khai phá "mỏ vàng Carbon" 200 triệu USD/năm

12-12-2025 - 07:07 AM | Doanh nghiệp

Đây là bước khởi đầu cho việc khai phá mỏ vàng xanh đầy tiềm năng tại tỉnh có diện tích rừng lớn nhất khu vực Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa đồng ý chủ trương cho phép Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tín chỉ carbon ASEAN (CCTPA) , cùng các đối tác, tiến hành khảo sát thực địa và thu thập dữ liệu để lập hồ sơ đề xuất các dự án tín chỉ carbon.

Động thái này diễn ra ngay sau buổi làm việc quan trọng vào ngày 10/9/2025 giữa UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần Tập đoàn CT Group—đơn vị thành lập và điều hành CCTPA. Tại buổi làm việc này, CT Group không chỉ tập trung vào tín chỉ carbon rừng mà còn đề xuất triển khai thí điểm các dự án từ cây ăn quả, cà phê, cao su, dừa, lúa, mở rộng tiềm năng khai thác tín chỉ carbon sang cả lĩnh vực nông nghiệp tái sinh. Thông tin trên Báo đầu tư cho biết thêm, do đây là lĩnh vực mới và còn thiếu về khung pháp lý. Do đó, trong thời gian đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Tập đoàn CT Group xây dựng dự án tín chỉ carbon để đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm dự án tín chỉ carbon theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của quốc tế.

CT Group đón tin vui, khai phá "mỏ vàng Carbon" 200 triệu USD/năm- Ảnh 1.

Việt Nam cam kết mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Việc Gia Lai chủ động chào đón và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như CCTPA, kết hợp với việc xây dựng đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng, đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh. Các dự án này không chỉ nhằm mục đích thương mại mà còn hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao sinh kế và thu nhập cho người dân sống phụ thuộc vào rừng, qua đó củng cố vai trò của cộng đồng trong nỗ lực bảo vệ "lá phổi xanh" của Tây Nguyên và đóng góp thiết thực vào cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước CCTPA, Công ty cổ phần ECOTREE cũng đã đề xuất phương án trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh để đánh giá tín chỉ carbon. Công ty được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án để xin chủ trương.

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, thị trường tín chỉ carbon nổi lên như một giải pháp tài chính then chốt để bảo tồn và phát triển tài nguyên. Việt Nam có thể cung ứng khoảng 40-57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm. Chỉ riêng tiềm năng từ rừng, với giá bán trung bình 5 USD/tấn CO2, có thể mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu USD hàng năm (theo Cục Lâm nghiệp).

Tại khu vực Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai đang nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực tín chỉ carbon rừng, thông qua hàng loạt các động thái chính sách và sự tham gia của các doanh nghiệp lớn.

Với lợi thế vượt trội về tài nguyên, Gia Lai hiện là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 4 cả nước. Diện tích rừng tự nhiên của tỉnh lên tới hơn 690.000 ha và tổng trữ lượng carbon rừng ước đạt khoảng 50 triệu tấn, với trữ lượng carbon đạt trên 150 tấn/ha.

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

