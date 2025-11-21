Vingroup, THACO, Hòa Phát ồ ạt gia nhập đường đua đầu tư metro, Sun Group, CII thấy cơ hội từ quỹ đất vàng dọc tuyến

Nhiều doanh nghiệp đề xuất đầu tư metro với TOD

Tháng 8/2025, Công ty CP Đầu tư hạ tầng DonaCoop cùng Tập đoàn VinaCapital đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai được lập báo cáo nghiên cứu dự án tuyến metro Suối Tiên – Sân bay Long Thành, đồng thời phát triển chuỗi đô thị thông minh dọc theo tuyến.

Trong khi đó tại TP.HCM, các tập đoàn tư nhân có tiềm lực lớn cũng tranh thủ “đặt chỗ” cho các dự án metro tương lai.

Liên danh DCH (Đại Dũng – CC1 – Hòa Phát) muốn tham gia Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), tuyến Thủ Thiêm – Long Thành và tuyến Bình Dương – Suối Tiên.

THACO nộp đề xuất với Metro số 2 và Thủ Thiêm – Long Thành. Riêng Vingroup đã được chấp thuận nghiên cứu tuyến metro dài 48,5 km kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.



Điểm chung trong các đề xuất là cơ chế BT (đổi đất lấy hạ tầng), xoay quanh việc khai thác quỹ đất dọc tuyến metro – nơi được kỳ vọng sẽ tăng giá trị mạnh khi hình thành hệ thống giao thông khối lượng lớn.

Theo các doanh nghiệp, TOD mở ra dòng lợi nhuận dài hạn từ tăng giá trị đất và thương mại đô thị, thay vì chỉ thu hồi vốn từ xây lắp.



TP.HCM cũng xác định TOD là trụ cột chiến lược sau sáp nhập, nhằm hướng đến đô thị thông minh và bền vững. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 có 355 km metro và phát triển TOD như một công cụ giải bài toán giao thông – đô thị.

Giai đoạn 5 năm đầu, 11 vị trí thí điểm quanh các ga metro và tuyến Vành đai 3 sẽ được triển khai trước, như Khu C30, ga Phước Long, khu 29 ha Long Bình và ga Tân Kiên.

“Quỹ đất sạch” là lợi thế khiến TOD trở thành cuộc đua nóng



TP.HCM đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dọc Metro số 1 và số 2 để tổ chức đấu giá từ đầu 2026. Điều đáng chú ý là toàn bộ các khu đất dành cho TOD đều do Nhà nước quản lý, không phải giải phóng mặt bằng. Đây được xem là “cơ hội vàng” cho nhà đầu tư – có thể triển khai dự án ngay sau khi đấu giá thành công.



Không ít tập đoàn đã nhanh tay tiếp cận sớm. Sun Group đề xuất phát triển TOD tại khu Nông trường Dừa và một số vị trí ở TP.Thủ Đức.

CII xin phát triển tổ hợp TOD hơn 50 ha ở Hàng Xanh – điểm giao thoa của nhiều tuyến metro tương lai. Nhựa Duy Tân kiến nghị hình thành TOD tại khu vực giáp Vành đai 2 – Quốc lộ 1A – Võ Văn Kiệt.﻿