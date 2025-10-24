Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Nằm giữa “tứ giác kim cương” Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn, Union Square không chỉ quy tụ các thương hiệu xa xỉ mà còn là dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng thành phố thương mại ngầm đầu tiên ở Việt Nam.
