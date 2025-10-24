Ít ai biết, tòa nhà từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng, mang tên Vincom Center A (khai trương 2012). Sau đó, dự án được VIPD Group (thuộc Vạn Thịnh Phát) mua lại vào năm 2013 với giá gần 10.000 tỷ. Toà nhà sau đó được đổi tên thành Union Square và tái định vị ở phân khúc siêu sang.