Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng

24-10-2025 - 06:43 AM | Doanh nghiệp

Nằm giữa “tứ giác kim cương” Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn, Union Square không chỉ quy tụ các thương hiệu xa xỉ mà còn là dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng thành phố thương mại ngầm đầu tiên ở Việt Nam.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 1.

Theo quy hoạch tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), TP.HCM sẽ có 5 tòa nhà được kết nối trực tiếp với các ga ngầm gồm The Spirit of Saigon, VPBank Tower, Vinhomes Golden River, Marina Central Tower và Union Square.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 2.

Trong đó, Union Square là tòa đầu tiên hoàn thiện kết nối với metro, hoạt động từ giữa năm 2025. Toà nhà nằm tại 171 Đồng Khởi (phường Sài Gòn, TP.HCM), giữa “tứ giác kim cương” Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 3.

Union Square đối diện Nhà hát Thành phố và là bất động sản đắt giá bậc nhất TP.HCM. Việc kết nối trực tiếp ga Metro Nhà hát Thành phố giúp tăng lưu lượng khách và giá trị thương mại khu trung tâm.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 4.

Đặc biệt, nơi đây quy tụ Hermès, Dior, Cartier﻿…, trở thành “điểm vàng” của giới thượng lưu và điểm dừng chân lý tưởng cho du khách, sánh tầm các luxury mall﻿ tại Singapore hay Hong Kong.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 5.

Ít ai biết, tòa nhà từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng, mang tên Vincom Center A (khai trương 2012). Sau đó, dự án được VIPD Group (thuộc Vạn Thịnh Phát) mua lại vào năm 2013 với giá gần 10.000 tỷ. Toà nhà sau đó được đổi tên thành Union Square và tái định vị ở phân khúc siêu sang.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 6.

Theo dữ liệu từ ConnectLand, năm 2015, giá thuê mặt bằng tại Union Square từng đạt khoảng 3,5 triệu đồng/m²/tháng (tương đương ~151 USD/m²/tháng). Đến 2024, ghi nhận mặt bằng bán lẻ trung tâm Quận 1 (TP.HCM cũ) đạt ~240 USD/m²/tháng, cho thấy vị thế “vàng” của tòa nhà trong phân khúc thương mại xa xỉ.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 7.

Không chỉ phục vụ giới thượng lưu, Union Square đang mở rộng sang phân khúc bán lẻ và F&B ở tầng trệt và tầng hầm, tăng tính đa dạng dịch vụ và khả năng tiếp cận cho giới trẻ, dân văn phòng, khách du lịch.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 8.

Bên trong, khu thương mại gồm 9 tầng nổi và 6 tầng hầm, được trang bị thang máy và thang cuốn xuyên tầng, kết nối trực tiếp với lối đi ngầm metro.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 9.

Hành khách có thể bước thẳng từ ga Nhà hát Thành phố vào trung tâm mua sắm mà không cần qua đường.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 10.

Các lối ra của ga metro được thiết kế kết nối trực tiếp với Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn, giúp người dân di chuyển thuận tiện giữa các trục thương mại, văn phòng, khách sạn và phố đi bộ trung tâm.

Ngắm tòa nhà đầu tiên kết nối với ga metro: Nơi Hermès, Dior, Bvlgari hội tụ, từng 'nằm trong tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng- Ảnh 11.

Dự án nằm trong kế hoạch phát triển không gian ngầm trung tâm TP.HCM, liên thông ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố và các trung tâm thương mại lân cận. Khi hoàn thiện, mạng lưới này sẽ tạo nên thành phố thương mại ngầm đầu tiên của Việt Nam.

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

Nhịp sống thị trường

