Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?

Và sau vài tháng, hình ảnh xe điện Xanh SM xếp hàng chờ trước quán ăn đông khách dần trở nên quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Một tài xế Xanh SM chờ nhận đơn trong quán cà phê cho biết lượng đơn tăng chậm nhưng đều, thu nhập hiện tương đương cuốc chở khách. “Ứng dụng mới, quán chưa nhiều nhưng hãng chiết khấu thấp, anh em vẫn chạy song song với Grab,” anh nói.