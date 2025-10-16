Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?

16-10-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Sau nhiều năm thống trị của GrabFood và ShopeeFood, “làn sóng xanh” Xanh SM bất ngờ nhập cuộc, khiến cuộc đua giao đồ ăn vốn đã nóng nay càng trở nên khốc liệt hơn.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 1.

Theo báo cáo của tổ chức đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) quy mô thị trường giao đồ ăn trực tuyến Việt Nam đã tăng trưởng 26% từ 1,4 tỷ USD vào 2023 lên 1,8 tỷ USD năm ngoái. GrabFood và ShopeeFood hiện chiếm khoảng 95% thị phần, trong khi beFood và các nền tảng nhỏ khác đang chật vật tìm chỗ đứng.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 2.

Vào tháng 6, thị trường đón nhận sự xuất hiện của “tay chơi” mới Xanh SM Ngon. Hãng tuyên bố hợp tác hơn 2.000 quán ăn đạt chuẩn an toàn thực phẩm, tập trung vào chất lượng giao hàng và trải nghiệm người dùng. Thay vì đua khuyến mãi, hãng áp dụng mức chiết khấu thấp hơn (khoảng 17%) đồng thời sử dụng đội xe điện quen thuộc từ hệ sinh thái Xanh SM.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 3.

Và sau vài tháng, hình ảnh xe điện Xanh SM xếp hàng chờ trước quán ăn đông khách dần trở nên quen thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Một tài xế Xanh SM chờ nhận đơn trong quán cà phê cho biết lượng đơn tăng chậm nhưng đều, thu nhập hiện tương đương cuốc chở khách. “Ứng dụng mới, quán chưa nhiều nhưng hãng chiết khấu thấp, anh em vẫn chạy song song với Grab,” anh nói.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 4.

Giữa trưa nắng Sài Gòn, nhóm tài xế Xanh SM nghỉ chân chờ đơn. Họ cho rằng mô hình xe điện giúp tiết kiệm chi phí, song độ phủ quán vẫn là rào cản. “Tạm ổn, nhưng muốn cạnh tranh phải có thêm nhiều quán lớn tham gia,” một tài xế chia sẻ.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 5.

Trong khi đó, tài xế của Grab và Shopee Food vẫn chiếm đa số. Vào giờ cao điểm, một quán ăn chật kín tài xế chờ đơn. “Khuyến mãi nhiều quá, quán làm không kịp,” một tài xế nói.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 6.

Đa phần tài xế ShopeeFood cho biết hãng duy trì sức hút nhờ khuyến mãi sâu, miễn phí giao và liên kết chặt với hệ sinh thái thương mại điện tử. Tuy nhiên, một số người phản ánh thu nhập thất thường, đặc biệt khi đơn hủy hoặc quán quá tải.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 7.

Trong khi đó, Grab vẫn duy trì sự hiện diện thường xuyên. Tại nhiều quán ở TP.HCM, màu xanh của tài xế Grab phủ kín trong lúc chờ đơn.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 8.

Anh Đông, 21 tuổi, tài xế Grab Food trong lúc chờ nhận đơn cho biết: “App này phân đơn đều, chỉ cần siêng là kiếm ổn".

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 9.

Dù có thị phần nhỏ chỉ khoảng 4% vào năm 2024 nhưng nay hình ảnh tài xế beFood vẫn kiên trì giữa cuộc đua khốc liệt. Anh Thông (50 tuổi) chia sẻ: beFood chọn hướng cải thiện trải nghiệm tài xế và khách hàng thay vì cạnh tranh khuyến mãi.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 10.

Nhìn chung, nhiều tài xế cho biết GrabFood và ShopeeFood vẫn “giữ chân” được họ nhờ lượng đơn đều dù mức chiết khấu cao (25 - 30%/đơn, có đơn lên tới gần 50%). Xanh SM Ngon lại chọn hướng đi khác: Ưu tiên sự ổn định và thu nhập thực tế của tài xế, hướng tới mô hình giao hàng bền vững, thân thiện và ít phụ thuộc khuyến mãi.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 11.

Theo báo cáo của tổ chức đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore) người Việt ngày càng ưa chuộng đặt đồ ăn nấu sẵn qua ứng dụng vì tính tiện lợi, nhiều ưu đãi nên thị trường giao đồ ăn sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Xanh SM Ngon nhập cuộc: Cuộc đua giao đồ ăn thêm khốc liệt, thế song mã của GrabFood - ShopeeFood có lung lay?- Ảnh 12.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn đang khốc liệt sau khi Beamin và Gojek rời đi, các hãng còn lại phải cạnh tranh bằng chương trình ưu đãi giảm giá, nâng cấp tính tăng dịch vụ và cả tính giải trí.

 Cuộc chiến gọi xe giữa Xanh SM và Grab tại Việt Nam: Ai đang rẻ hơn, đón khách nhanh hơn?

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu Nổi bật

Cổ phiếu GEE tăng trần 3 phiên, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp vượt mốc 2 tỷ USD

Cổ phiếu GEE tăng trần 3 phiên, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp vượt mốc 2 tỷ USD Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 16/10: Công ty điện báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ, một DN có lợi nhuận trước thuế tăng hơn 6.000%

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 16/10: Công ty điện báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ, một DN có lợi nhuận trước thuế tăng hơn 6.000%

00:01 , 16/10/2025
Doanh nghiệp "ngồi trên lửa" khi cảng ở TP HCM ngưng đón khách du lịch tàu biển

Doanh nghiệp "ngồi trên lửa" khi cảng ở TP HCM ngưng đón khách du lịch tàu biển

20:49 , 15/10/2025
Từ đổi mới đến bền vững, Saigon Technology đồng hành cùng các startup công nghệ

Từ đổi mới đến bền vững, Saigon Technology đồng hành cùng các startup công nghệ

20:30 , 15/10/2025
Có thể bạn chưa biết: Mỗi đồng chi tiêu viễn thông từ Viettel Telecom đều đang đóng góp vào năng lực quốc phòng của đất nước

Có thể bạn chưa biết: Mỗi đồng chi tiêu viễn thông từ Viettel Telecom đều đang đóng góp vào năng lực quốc phòng của đất nước

19:36 , 15/10/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên