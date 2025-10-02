Selex Motors bắt tay Grab Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xe điện cho tài xế GrabBike

Ngày 2/10, Grab Việt Nam và Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh (Selex) vừa chính thức ký Biên bản thoả thuận hợp tác trong vòng 2 năm.

Thỏa thuận này mở ra nhiều cơ hội để hai công ty tận dụng các lợi thế của nhau và phối hợp hiệu quả trong các dự án khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Tại sự kiện ký kết với sự chứng kiến của Ông Alex Hungate, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vận hành, Tập đoàn Grab, hai công ty đặt mục tiêu hỗ trợ đối tác tài xế Grab chuyển đổi sang xe máy điện thông qua các lĩnh vực hợp tác chính sau:

Hợp tác thúc đẩy truyền thông và quảng bá các sáng kiến giao thông xanh

Grab và Selex sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá về xe máy điện, gói thuê xe, trạm sạc/ đổi pin của Selex và các chính sách ưu đãi đặc quyền của Selex áp dụng cho đối tác tài xế của Grab. Việc quảng bá được thực hiện thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của hai bên.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ đồng hành tổ chức các buổi gặp mặt đối tác tài xế Grab và chương trình quảng bá chung về giao thông xanh, bền vững và cơ sở hạ tầng của Selex Motors.

Xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành riêng cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện Selex

Selex sẽ triển khai các chính sách bán hàng, cho thuê và dịch vụ ưu đãi và khuyến mại dành riêng cho đối tác tài xế của Grab khi đến showroom, hệ thống phân phối, điểm cho thuê hoặc trạm dịch vụ của Selex.

Đồng thời, Selex sẽ phát triển các gói bảo hành pin, linh kiện; dịch vụ và xe thay thế cũng như ổn định giá sạc, đổi pin dành riêng cho đối tác tài xế của Grab. Selex cũng sẽ cung cấp các chính sách ưu đãi tài chính hoặc dịch vụ như giảm giá trực tiếp khi mua xe máy điện; ưu đãi phí thuê; ưu đãi phí sạc, đổi pin hoặc giảm giá trực tiếp…

Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ

Grab khuyến khích và tạo điều kiện để đối tác tài xế Grab tham gia chương trình chuyển đổi xe điện, gói thuê xe hoặc các chương trình liên quan do Selex triển khai. Qua đó, hai bên sẽ chia sẻ ý kiến phản hồi của đối tác về mức độ phù hợp của xe máy điện Selex, gói thuê xe, trạm sạc, đổi pin với nhu cầu hoạt động thực tế và kỳ vọng của tài xế công nghệ làm cơ sở cho các nghiên cứu cải tiến trong tương lai, bao gồm nghiên cứu, đánh giá và xây dựng giải pháp trạm sạc, đổi pin phù hợp.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ thảo luận về phương án hợp tác tích hợp thông tin về các trạm sạc, trạm đổi pin do Selex phát triển, hoặc của các đối tác thứ ba mà Selex đã ký hợp tác, lên hệ thống của Grab để hỗ trợ đối tác tài xế Grab sử dụng khi chuyển đổi sang xe điện. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai các chính sách nhằm giúp đối tác tài xế Grab giảm chi phí sạc, đổi pin tại các trạm này.

Trong hoạt động đầu tiên sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt:﻿ Selex triển khai chương trình ưu đãi giảm 3 triệu đồng trên giá xe niêm yết, giảm 30% phí gói đổi pin trong năm đầu tiên (tương đương 6 triệu đồng cho mức đi 4.500 km/tháng); và cung cấp 01 gói bảo dưỡng động cơ toàn diện (trị giá 500.000 đồng).

Còn Grab triển khai chương trình thưởng 1 triệu đồng cho 1.000 đối tác tài xế đầu tiên hoàn tất thủ tục chuyển đổi sang xe máy điện Selex để hoạt động trên ứng dụng Grab.