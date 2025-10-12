Cuộc chiến gọi xe giữa Xanh SM và Grab tại Việt Nam: Ai đang rẻ hơn, đón khách nhanh hơn?

Q&Me vừa công bố báo cáo "Cuộc chiến gọi xe giữa Xanh SM và Grab tại Việt Nam", được khảo sát vào tháng 9 năm 2025 tại 20 địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM, trong 4 khung giờ khác nhau, với 196 cuộc gọi thử nghiệm và 2.479 cuộc phỏng vấn người dùng.

Các tiêu chí được so sánh gồm: giá cước, tốc độ xác nhận tài xế, thời gian dự kiến đến nơi (ETA) và mức độ phổ biến ứng dụng. nhằm so sánh hiệu suất của hai bên trong lĩnh vực gọi xe.

Grab vẫn "nhanh tay" hơn nhưng Xanh SM thắng thế về giá và thời gian đón

Theo khảo sát của Q&Me, Grab hiện đang vượt trội hơn Xanh SM về thời gian phản hồi và mức độ phổ biến của người dùng. 83% lượt đặt xe của Grab tại Hà Nội được xác nhận trong vòng 30 giây, cho thấy hệ thống phản hồi và nguồn cung tài xế ổn định hơn.

Tại TP.HCM, Grab cũng duy trì lợi thế về thời gian phản hồi, trong khi Xanh SM vẫn có tỷ lệ chậm xác nhận cao hơn.

Tuy vậy, cũng theo khảo sát, Xanh SM nắm giữ lợi thế cạnh tranh rõ ràng về giá, thu hút hiệu quả người dùng nhạy cảm về giá, đặc biệt là tại Hà Nội để nhanh chóng thâm nhập thị trường.

Thời gian đến đón khách của Xanh SM trung bình nhanh hơn từ 0,5 – 1,5 phút so với Grab, phản ánh khả năng phân bổ đội xe tốt hoặc độ sẵn sàng cao hơn của tài xế.

Cuộc đua thị phần: Grab vẫn dẫn đầu, nhưng khoảng cách đang thu hẹp

Khảo sát cho thấy Grab vẫn là ứng dụng phổ biến nhất, đặc biệt ở TP.HCM – nơi tỷ lệ người dùng Grab vượt trội so với Xanh SM.

Tuy nhiên, tại Hà Nội, Xanh SM đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, phản ánh xu hướng "nội địa hóa" và sự yêu thích thương hiệu Việt.

Trong khảo sát, 54% người dùng chọn Grab, nhưng 46% đã chuyển sang hoặc thử dùng Xanh SM – con số cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng.