Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung chương trình chưa từng có, khách VinFast ở hàng loạt tỉnh được hỗ trợ đặc biệt

20-10-2025 - 14:56 PM | Doanh nghiệp

Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là những tỉnh sẽ được hỗ trợ đặc biệt.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung chương trình chưa từng có, khách VinFast ở hàng loạt tỉnh được hỗ trợ đặc biệt- Ảnh 1.

VinFast công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt lên tới 40% chi phí thay phụ tùng cho khách hàng tại 9 tỉnh thành miền Bắc và miền Trung chịu thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua. Chương trình sẽ được triển khai đến hết 31/10/2025 cho ô tô và 15/11/2025 cho xe máy điện.

9 tỉnh, thành phố nằm trong chương trình hỗ trợ dành cho ô tô điện VinFast bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. C hương trình được áp dụng cho các xe ô tô bị ảnh hưởng bởi mưa lũ từ ngày 28/9 đến 31/10/2025.

Theo đó, v ới khách hàng không có bảo hiểm vật chất, VinFast và các đại lý, xưởng dịch vụ sẽ hỗ trợ lên tới 40% chi phí thay thế phụ tùng, trong đó 30% cố định từ VinFast và 10% sẽ được các đại lý xem xét hỗ trợ thêm dựa trên tình hình thực tế .

Đối với khách hàng có bảo hiểm vật chất, VinFast sẽ hỗ trợ chi trả giúp cho khách hàng khoản miễn thường bảo hiểm trị giá 500.000 đồng/sự vụ. VinFast cũng sẽ phối hợp với các đơn vị bảo hiểm để hỗ trợ chủ xe nhanh chóng hoàn tất thủ tục , rút ngắn quy trình xét duyệt hồ sơ.

Các khách hàng đã chủ động sửa chữa xe và thanh toán trước thời điểm chính sách được phê duyệt sẽ được VinFast quy đổi quyền lợi tương ứng ra voucher để sử dụng ở những lần bảo dưỡng, sửa chữa sau.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tung chương trình chưa từng có, khách VinFast ở hàng loạt tỉnh được hỗ trợ đặc biệt- Ảnh 2.

VinFast công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt lên tới 40% chi phí thay phụ tùng cho khách hàng tại 9 tỉnh thành miền Bắc và miền Trung chịu thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua.

Nhằm giảm tải áp lực và san sẻ gánh nặng cho các xưởng dịch vụ tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão lũ, VinFast sẽ huy động nhân sự từ các địa phương khác đến hỗ trợ hoặc điều phối xe tới các xưởng dịch vụ ít bị ảnh hưởng, qua đó góp phần rút ngắn thời gian sửa chữa xe cho khách hàng . VinFast đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc sửa chữa cho tất cả các xe bị ảnh hưởng bởi bão lũ trước ngày 31/10/2025.

Đối với xe máy điện, khách hàng tại 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên xe bị hư hỏng do mưa sẽ được hỗ trợ 10% chi phí thay thế phụ tùng có giá trị cao ( p in, động cơ, C -b ox) và 30% đối với các phụ tùng còn lại. Chương trình hỗ trợ cho xe máy điện sẽ được áp dụng đến hết ngày 15/11/2025.

Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing VinFast Toàn cầu cho biết: “ Chương trình hỗ trợ chủ động, kịp thời cho các chủ xe ô tô, xe máy điện bị ảnh hưởng bởi bão lũ là minh chứng rõ nét cho triết lý ‘Đặt khách hàng làm trọng tâm’ và cam kết dịch vụ hậu mãi xuất sắc của VinFast. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng và hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và hướng tới tương lai phát triển bền vững ”.

Ngoài hỗ trợ khách hàng , VinFast cũng sẽ xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại thực tế cho các xưởng dịch vụ, đại lý không có bảo hiểm tài sản, nhằm giúp các đại lý nhanh chóng ổn định hoạt động để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Nhà báo Philippines: Nhà máy VinFast phản chiếu tương lai ngành công nghiệp ô tô Việt

Theo H.Linh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinfast

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo ngoại: AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines của bầu Hiển?

Báo ngoại: AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines của bầu Hiển? Nổi bật

Tập đoàn FLC bị cưỡng chế gần 70 tỷ đồng, trích từ tài khoản tại Vietcombank, VietinBank, VPBank, Agribank, OCB...

Tập đoàn FLC bị cưỡng chế gần 70 tỷ đồng, trích từ tài khoản tại Vietcombank, VietinBank, VPBank, Agribank, OCB... Nổi bật

Thế giới Di động giảm vốn điều lệ

Thế giới Di động giảm vốn điều lệ

14:41 , 20/10/2025
8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

14:26 , 20/10/2025
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên lập được kỷ lục hiếm có

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên lập được kỷ lục hiếm có

14:08 , 20/10/2025
Khánh thành công trình 7.500 tỷ đồng lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới tại Hà Nội: Ai đứng sau?

Khánh thành công trình 7.500 tỷ đồng lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới tại Hà Nội: Ai đứng sau?

13:40 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên