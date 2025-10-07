Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhập cuộc chơi thép công nghệ cao, trực tiếp làm 'áo giáp' cho VinFast, cạnh tranh tỷ phú Trần Đình Long làm thép ray cho đường sắt cao tốc?

Ảnh tạo bởi AI

Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Công ty có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Về vốn, với số vốn đầu tư 10.000 tỷ, quy mô vốn của VinMetal vẫn là khá nhỏ khi so với các doanh nghiệp thép hàng đầu tại Việt Nam như Hòa Phát (gần 77.000 tỷ đồng) hay Formosa Hà Tĩnh (hơn 117.000 tỷ đồng) và lớn hơn Pomina (gần 2.800 tỷ đồng).

Nếu so sánh VinMetal với các nhà sản xuất thép tại thị trường Việt Nam, có thể thấy đối thủ có sự tương đồng về sản phẩm nhất với VinMetal là Hòa Phát.

Hòa Phát là doanh nghiệp giữ thị phần số 1 về thép xây dựng và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có thể sản xuất được thép cuộn cán nóng (HRC) cùng với doanh nghiệp FDI là Formosa Hà Tĩnh.

HPG đang trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy thép ray và thép hình tại Dung Quất (Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 14.000 tỷ đồng. Dự kiến sau 20 tháng thi công, nhà máy sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên vào quý I/2027, gồm thép ray đặc chủng cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu trục và các loại thép hình (U, I, H, V) chất lượng cao.

Chủ tịch Hòa Phát – ông Trần Đình Long cho biết dự án không chỉ nhằm tối ưu chuỗi sản xuất của tập đoàn mà còn thực hiện cam kết với Chính phủ trong việc cung ứng các sản phẩm thép chiến lược cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam có vốn đầu tư khoảng 67 tỷ USD.

Không có quy mô lớn như Hòa Phát nhưng VinMetal có lợi thế từ hệ sinh thái Vingroup với sản phẩm của công ty có thể được dùng trong các dự án bất động sản của Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

VinMetal cũng có thể cạnh tranh với Hòa Phát trong việc cung thép chất lượng cao cho các dự án giao thông như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.﻿

Đối với Formosa Hà Tĩnh, sản phẩm của công ty chủ yếu là thép cuộn cán nóng và thép cuộn. Còn Pomina tập trung vào thép xây dựng với thép vằn và thép cuộn.﻿