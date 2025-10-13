Chủ tịch VinFast, TGĐ Vinamilk, Viettel Global và 'nữ hoàng mía đường' nằm trong top 100 Phụ nữ Quyền lực nhất châu Á

Danh sách "Most Powerful Women Asia" năm nay vinh danh 100 nhà lãnh đạo đang tận dụng sự biến động của khu vực và toàn cầu để tạo ra lợi thế kinh doanh.

Theo Fortune, các ứng viên được lựa chọn dựa trên những tiêu chí khắt khe như tầm ảnh hưởng có thể đo lường, phạm vi tiếp cận của chiến lược và năng lực định hình tương lai. Đáng chú ý, hơn một phần ba trong danh sách là lãnh đạo của các công ty thuộc top Global 500, China 500 và Southeast Asia 500. Bảng xếp hạng năm nay bao quát 14 thị trường tại Đông Nam Á, khu vực Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

Năm nay, Việt Nam có bốn cái tên được vinh danh, hoạt động trong các lĩnh vực từ hàng tiêu dùng, công nghệ - sản xuất, viễn thông cho đến nông nghiệp.

Đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam là bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup và Chủ tịch VinFast, xếp hạng 58. Bà Thủy được ghi nhận với vai trò định hướng chiến lược cho Vingroup, đồng thời trực tiếp dẫn dắt nhà sản xuất xe điện VinFast trong kế hoạch vươn ra toàn cầu.

Một trong những dấu ấn của bà trong thời gian gần đây là việc đưa VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Hiệu quả chiến lược được phản ánh qua kết quả kinh doanh, khi VinFast đã thiết lập kỷ lục mới trên thị trường ô tô Việt Nam với hơn 100.000 xe bán ra chỉ trong 3 quý đầu năm 2025. Bà cũng được biết đến là người ủng hộ cho giao thông bền vững và khẳng định vai trò của phụ nữ trong ngành công nghệ.

Tiếp theo là bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, ở vị trí thứ 73. Việc bà tiếp tục có mặt trong danh sách cho thấy sự ghi nhận bền bỉ đối với những đóng góp của bà cho ngành sữa Việt Nam. Fortune đánh giá vai trò của bà trong việc điều hành Vinamilk từ năm 1992, đưa doanh nghiệp này trở thành công ty thực phẩm và đồ uống niêm yết lớn nhất trên sàn chứng khoán TP.HCM với vốn hóa 4,9 tỷ USD.

Dưới sự điều hành của bà, Vinamilk không chỉ giữ vững thị trường nội địa mà còn đẩy mạnh xuất khẩu, ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm qua.

Lĩnh vực viễn thông có đại diện là bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Viettel Global, ở vị trí thứ 90. Với hơn 15 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí về đầu tư quốc tế và pháp chế tại Viettel, bà Hoa là nữ CEO đầu tiên trong lịch sử của Viettel Global, công ty con chuyên về đầu tư quốc tế của Tập đoàn Viettel với giá trị vốn hóa thị trường gần 11 tỷ USD. Với hơn 15 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí về đầu tư quốc tế và pháp chế tại Viettel, bà Hoa đã tạo được dấu ấn. Fortune ghi nhận doanh thu năm 2024 của Viettel Global đạt 1,5 tỷ USD, tăng 24%, một kết quả nằm trong chuỗi tăng trưởng cao của công ty với lợi nhuận quý 4/2024 đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Gương mặt cuối cùng là bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT của TTC AgriS, xếp hạng 93. Bà được Fortune ghi nhận nhờ tư duy chiến lược và cam kết phát triển bền vững. Bà đã kiến tạo hướng đi mới cho AgriS, chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang một nền tảng cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh, xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn công nghệ cao dựa trên ba trụ cột: AgTech – FoodTech – FinTech. Dưới sự dẫn dắt của bà, sản phẩm của AgriS đã có mặt tại hơn 80 quốc gia, mang về doanh thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm. Doanh nghiệp cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như đạt Net Zero vào năm 2035, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao vị thế nông sản Việt.

Fortune, tạp chí kinh doanh của Mỹ ra đời năm 1929, được biết đến trên toàn cầu với các bảng xếp hạng như Fortune 500, Change the World và Most Powerful Women. Danh sách Most Powerful Women Asia được xây dựng nhằm tôn vinh 100 nữ lãnh đạo đang tận dụng hiệu quả những biến động của khu vực để tạo lợi thế cạnh tranh, định hình xu hướng và kiến tạo tương lai cho nền kinh tế.

Sự góp mặt của bốn nữ lãnh đạo trong danh sách của Fortune không chỉ là sự công nhận dành cho cá nhân họ, mà còn phản ánh sự phát triển và vị thế ngày càng tăng của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.