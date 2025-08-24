Bản đồ 19 'ông lớn' quyền lực nhất các tỉnh thành Việt Nam: 1,4 triệu tỷ đang 'phân bổ' ở đâu?

Sau cuộc sắp xếp lại đơn vị hành chính, bản đồ Việt Nam giờ đây được định hình với 34 tỉnh, thành phố. Ở mỗi địa phương, luôn có những doanh nghiệp đóng vai trò "anh cả", là trụ cột kinh tế, đóng góp ngân sách chủ lực và là niềm tự hào của người dân.

Thậm chí, tầm ảnh hưởng của một số "người khổng lồ" còn có thể tác động trực tiếp đến ngân sách và việc làm của cả tỉnh.

Theo thống kê tính đến ngày 22/8/2025, trong số các doanh nghiệp đang niêm yết, có 19 tỉnh, thành phố sở hữu một "gã khổng lồ" bản địa với giá trị vốn hóa thị trường đạt trên 5.000 tỷ đồng.

﻿Tổng giá trị vốn hóa của 19 doanh nghiệp này đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, một con số khổng lồ phản ánh sức nặng và tầm ảnh hưởng của họ không chỉ ở phạm vi địa phương mà còn trên toàn quốc.

﻿Khu vực miền bắc tập trung 2 doanh nghiệp trong top 10 thị trường vốn hóa lớn nhất TTCK, đó là Vietcombank (VCB) và Hòa Phát (HPG).

Trong đó, Vietcombank cũng là đơn vị có giá trị vốn hóa lớn nhất TTCK Việt Nam. Vị thế của Vietcombank phản ánh vai trò trung tâm tài chính - chính trị của Hà Nội.

Hòa Phát có trụ sở tại Hưng Yên, với văn phòng điều hành tại Hà Nội nhưng trong thực tế, "quả đấm thép" của tỷ phú Trần Đình Long là Hòa Phát Dung Quất nằm tại Quảng Ngãi.﻿

Sự trỗi dậy của Hoàng Huy Group (HHS, 13.516 tỷ đồng) tại Hải Phòng cũng là một điểm sáng, cho thấy sự năng động của thành phố cảng trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và bất động sản.﻿

Tại khu vực miền Trung, dù Hòa Phát Dung Quất không được "tính" cho Quảng Ngãi, nhưng nơi đây vẫn có một gã khổng lồ quan trọng là CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Trong khi đó, Vinpearl lên sàn đã "đóng góp" cho Khánh Hòa một doanh nghiệp gần 145.000 tỷ.

Khu vực phía Nam cho thấy một cơ cấu kinh tế đa dạng và sôi động nhất. TP. Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế cả nước, là nơi quy tụ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV (218.901 tỷ đồng), đơn vị quản lý toàn bộ hệ thống sân bay huyết mạch.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa và thủy sản của Việt Nam, cũng ghi danh nhiều tên tuổi lớn. TTC AgriS (18.105 tỷ đồng) tại Đồng Tháp trong lĩnh vực nông nghiệp, Vĩnh Hoàn (12.502 tỷ đồng) tại An Giang với ngành thủy sản, và Đạm Cà Mau (20.223 tỷ đồng) với ngành phân bón là những minh chứng cho thấy tiềm năng to lớn của kinh tế nông nghiệp công nghệ cao.﻿

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tất nhiên chính là địa phương tập trung ﻿nhiều doanh nghiệp tỷ đô nhất Việt Nam.



Danh sách là sự phản ánh nền kinh tế của Việt Nam, với sự hiện diện của cả những tập đoàn nhà nước có quy mô lớn, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu và các tập đoàn tư nhân năng động, có tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Việc chỉ có 19/34 tỉnh thành có doanh nghiệp niêm yết trên 5.000 tỷ đồng cũng cho thấy sự phát triển kinh tế đa dạng. Nhiều địa phương có thể có nền kinh tế dựa chủ yếu vào doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp tư nhân chưa niêm yết, hoặc kinh tế nông nghiệp quy mô nhỏ.

Đây vừa là một thách thức, vừa là dư địa để các tỉnh thành này tiếp tục vươn lên, xây dựng những "gã khổng lồ" của riêng mình trong tương lai.﻿