1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển

14-08-2025 - 08:12 AM | Doanh nghiệp

Với các "chiến thần" tăng giá hàng đầu thị trường và có mức thanh khoản tốt dưới đây, số tiền trà sữa trong 7,5 tháng qua của bạn có thể đã tăng thêm 2 lần, 3 lần, thậm chí 4 lần.

Giả sử bạn là một "tín đồ" trà sữa chính hiệu, mỗi ngày làm việc đều tự thưởng cho mình một ly của các thương hiệu tốt, giá trung bình 55.000 đồng. Từ ngày đi làm đầu tiên của năm (2/1/2025) cho đến hôm nay (13/8/2025), bạn đã đi qua 224 ngày và số tiền phải bỏ ra là hơn 12,3 triệu đồng.

Thử tưởng tượng một kịch bản khác, thay vì gọi shipper mang trà sữa, bạn dùng đúng 12,3 triệu đồng đó để bắt được 'con sóng thần' của thị trường chứng khoán trong hơn 7 tháng qua thì sao?

Với các "chiến thần" tăng giá hàng đầu thị trường và có mức thanh khoản tốt dưới đây, số tiền trà sữa của bạn có thể đã tăng thêm 2 lần, 3 lần, thậm chí 4 lần.﻿

1 cốc trà sữa/ngày: Cái giá phải trả là đánh mất cơ hội 'bơi' cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển- Ảnh 1.

Nhà vô địch gọi tên Gelex Electric (GEE). Nếu bạn "cai" trà sữa và dồn hết tình yêu cho cổ phiếu này, với mức tăng trưởng  372%, thì số tiền 12,3 triệu đồng ban đầu giờ đây đã "nở" ra thành gần 58,2 triệu đồng . Bạn lãi ròng hơn 45 triệu đồng – đủ để mua một chiếc﻿ xe máy mới.

Nếu có lỡ "chuyến tàu" Gelex Electric, việc mua cổ phiếu của công ty mẹ Gelex (GEX) với mức tăng 200% cũng giúp bạn biến 12,3 triệu thành hơn 36,9 triệu đồng.

Hay như bộ đôi "nhà Vin" là Vingroup (VIC) Vinhomes (VHM) cũng mang lại khoản lợi nhuận lần lượt là 186% và 132%, giúp tài sản của bạn tăng lên 35,2 triệu và 28,5 triệu đồng. Nếu đặt niềm tin vào tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khoản lãi đem về đủ sức để bạn sắm ngay một chiếc iPhone đời mới nhất﻿.

Các cổ phiếu khác như SHS, SHB cũng không hề kém cạnh với mức sinh lời từ 117% - 150%. Điều này có nghĩa là, nếu đặt niềm tin vào "bầu Hiển", số tiền 12,3 triệu của bạn cũng đã dễ dàng nhân đôi, nhân ba.﻿

Tất nhiên, đây là một kịch bản giả định đầy may mắn và đầu tư chứng khoán luôn đi kèm với rủi ro. Không phải ai cũng có thể "bắt trúng" những siêu cổ phiếu tăng bằng lần như trên.﻿

Dù vậy, đó là ví dụ về bài học tài chính cá nhân nói lên sức mạnh của những khoản chi tiêu nhỏ và chi phí cơ hội của nó.

9 'chiến mã' tỷ đô mới: Quán quân tăng giá 300% gọi tên họ GELEX, VIX vượt Vietcap và VNDIRECT để trở thành CTCK lớn thứ 2 thị trường

Giáng Mi

Nhịp sống thị trường

