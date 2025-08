20 doanh nghiệp lỗ lớn nhất 6T2025: Novaland 'vô địch', bất động sản áp đảo, 8 doanh nghiệp lỗ trăm tỷ

Bên cạnh những gam màu sáng về lợi nhuận và tăng trưởng, bức tranh kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với khó khăn khi ghi nhận các khoản lỗ đáng kể.

Bảng xếp hạng top 20 doanh nghiệp lỗ lớn nhất 6 tháng 2025 bên cạnh sự xuất hiện của những cái tên quen thuộc còn có một số doanh nghiệp bất ngờ từ lãi sang lỗ.

Đứng đầu về mức lỗ trước thuế trong 6 tháng đầu năm là Tập đoàn Novaland với mức lỗ trước thuế 261 tỷ đồng. Dù vậy, mức lỗ đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ lên tới 6.682 tỷ đồng của 6 tháng năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác, cải thiện so với khoản lỗ cùng kỳ là 7.327 tỷ đồng.

Không chỉ Novaland, 3 doanh nghiệp bất động sản khác nằm trong top 20 doanh nghiệp lỗ lớn nhất 6 tháng đầu năm cũng đều có sự cải thiện so với cùng kỳ. Cụ thể, Vinahud lỗ 57 tỷ, cùng kỳ lỗ 107 tỷ đồng; LDG lỗ 54 tỷ, cải thiện so với cùng kỳ lỗ 401 tỷ đồng; DRH Holdings lỗ 50 tỷ, cải thiện so với cùng kỳ lỗ 90 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách là Cảng Phước An với mức lỗ 248 tỷ đồng. Cuối năm 2024, cơ quan quản lý nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển cầu cảng số 5 và 6 thuộc bến cảng Phước An. Công ty đã chính thức đưa phân kỳ 1 của dự án vào khai thác.

Việc này giúp Cảng Phước An mở rộng cơ hội hạch toán doanh thu, nhưng Công ty phải hạch toán hai chi phí cố định, đáng chú ý là chi phí lãi vay tài trợ cho việc đầu tư phân kỳ 1 và chi phí khấu hao cho phân kỳ 1 đã chính thức vận hành.

Các doanh nghiệp khác có mức lỗ lớn hơn 100 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2025 là   Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận lỗ -198 tỷ đồng; Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) lỗ -197 tỷ đồng; Nosco (NOS) lỗ -168 tỷ, Gang thép Cao Bằng (CBI) lỗ -143 tỷ, Đông Dương Imex (DDG) lỗ -140 tỷ và Chứng khoán Tiên Phong (ORS) lỗ -100 tỷ.

Bên cạnh những doanh nghiệp có sự cải thiện so với cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ trạng thái có lãi sang lỗ ví dụ như Đông Dương Imex (DDG) khi từ mức lãi 7 tỷ đồng trong 6 tháng năm 2024 đã rơi xuống lỗ 140 tỷ đồng trong 6 tháng 2025. Tương tự, Thép Đại Thiên Lộc (DTL) cũng chuyển từ lãi 10 tỷ sang lỗ 59 tỷ đồng, TP Securities chuyển từ lãi 219 tỷ sang lỗ 100 tỷ, Thái Nguyên Hospital, Vosco, Chứng khoán APEC.

Nhìn vào cơ cấu ngành, Bất động sản là nhóm đóng góp nhiều đại diện nhất trong top thua lỗ với 4 công ty. Nhóm Logistics (Vận tải biển, Cảng biển) có 3 cái tên là Cảng Phước An (PAP), Nosco (NOS) và Vosco (VOS). NHóm Chứng khoán cũng có 3 đại diện là TP Securities, BOS Securities, và APEC Securities.

Nhóm thép có 2 doanh nghiệp và khoáng sản 2 doanh nghiệp. Các ngành khác trong top 20 có 1 doanh nghiệp.