Novaland bán 49% công ty con sở hữu dự án Phoenix Island với giá 1.700 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL), tại ngày 30/6, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức giảm còn 53,99% so với 100% tại thời điểm cuối năm 2024.



Novaland cho biết, ngày 23/6, công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, với tổng giá trị chuyển nhượng là 1.725 tỷ đồng. Công ty này được Novaland mua lại năm 2017 với giá trị gần 2.000 tỷ đồng.

Khoản chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của Gia Đức đã được ghi nhận vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức hiện là chủ đầu tư một phần trong Khu đô thị Dịch vụ Thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng – dự án nằm liền kề Aqua City, với quy mô hơn 286 ha, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 từ năm 2012.



Cuối năm 2020, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng đã chuyển nhượng một phần dự án cho một loạt doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang, Công ty Cổ phần Địa ốc No Va, Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản Đại Phát. Tất cả các pháp nhân này đều có liên quan đến Tập đoàn Novaland.



Sau khi tiếp nhận, Novaland đã phát triển dự án với tên thương mại là Phoenix Island , quy mô hơn 6.000 sản phẩm bất động sản.



Trong đó, BĐS Gia Đức được ghi nhận là chủ đầu tư phân khu 3, diện tích hơn 414.000 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. Để triển khai, năm 2021, công ty này đã phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhằm huy động vốn. Tính đến cuối năm 2024, báo cáo tài chính cho thấy BĐS Gia Đức đang có tổng nợ phải trả gần 6.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt gần 3.500 tỷ đồng.



Cũng trong bối cảnh tái cơ cấu tài chính, đầu năm nay, Novaland đã chuyển nhượng 19% cổ phần tại Công ty TNHH Thành phố Aqua – đơn vị thực hiện dự án Aqua City – thu về 973 tỷ đồng.

Ngoài ra, Novaland còn thực hiện thương vụ lớn khác khi bán 40% cổ phần tại Công ty Địa ốc No Va Mỹ Đình, thu về hơn 8.600 tỷ đồng. Đây là công ty sở hữu quyền lợi liên quan đến dự án quy mô lớn tại Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức – từng được định hướng là một trong những dự án trọng điểm trị giá hàng tỷ USD của tập đoàn này.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.937 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế trong quý 2 là 190 tỷ đồng. Mặc dù vẫn lỗ, con số này đã giảm mạnh so với khoản lỗ 6.726 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2024.



Trong 6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 291 tỷ đồng.



Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác, cải thiện so với khoản lỗ cùng kỳ là 7.327 tỷ đồng.