Novaland báo lỗ sau thuế 666 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) công bố kết quả kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 291 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác.

Tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 238.619 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 150.533 tỷ đồng, trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm 94,8%, phần còn lại là BĐS đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa BĐS, BĐS đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến 30/06/2025, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 61.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay đáo hạn trong 12 tháng tới là khoảng 32.000 tỷ đồng. Với áp lực từ nhiều phía, nhất là khi dòng tiền còn nhiều khó khăn, nửa đầu năm 2025 vẫn còn lỗ hàng trăm tỷ đồng, Novaland vẫn chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ còn tồn đọng từ năm 2022 đến nay, và Tập đoàn vẫn đang tiếp tục tìm phương án tái cấu trúc mới cho những khoản nợ này để có hướng xử lý từ cuối năm 2026 – đầu năm 2027.

Trong quý 2/2025, các dự án trọng điểm của Novaland như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram đã hoàn thiện nhiều bước pháp lý then chốt sau nhiều năm nỗ lực gỡ vướng. Các dự án của Novaland tại khu vực trung tâm TP.HCM cũng đang được các Tổ Công tác đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý, làm cơ sở để sớm được tính tiền sử dụng đất.

Tuy vậy, để hoàn tất toàn bộ pháp lý các dự án vẫn là câu chuyện không thể xong ngay trong thời gian ngắn, đặc biệt là khâu tính tiền sử dụng đất và chuẩn bị nguồn tiền để hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi có thông báo từ cơ quan chức năng. Như tại NovaWorld Phan Thiet, dự án vẫn chưa được tính xong tiền sử dụng đất, và thách thức lớn tiếp theo cho Novaland là huy động được thêm vốn để có thể thanh toán tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê cho hơn 381ha đất thương mại dịch vụ tại dự án này. Tính chung tổng thể, dù đã đạt nhiều cột mốc pháp lý quan trọng trong quý 2/2025, nhưng nhu cầu vốn để Novaland có thể tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tất cả dự án là vô cùng lớn.

Thời gian qua công tác thi công được Novaland duy trì ở một số cụm dự án, tiêu biểu như: phân khu Golf Villas, Florida, Festival Town… (NovaWorld Phan Thiet); phân khu Sun Harbor 2, River Park 2… (Aqua City); phân kỳ Habana Island… (NovaWorld Ho Tram); các dự án The Grand Manhattan, Victoria Village (cao tầng) ở khu vực trung tâm TP.HCM. Cùng với đó, các công trình hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, cùng hàng loạt tiện ích mới tại các dự án như: clubhouse, chuỗi nhà hàng và cà phê, trung tâm hội nghị… cũng đang được xúc tiến triển khai, nhanh chóng hoàn thiện để sớm đưa vào vận hành, góp phần gia tăng giá trị bất động sản, thu hút dòng cư dân và nhà đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm, Novaland đã bàn giao thực tế 522 sản phẩm, hoàn thành 34% mục tiêu bàn giao năm 2025. Cùng với đó, mục tiêu cấp sổ năm 2025 (cấp gần 7.000 sổ hồng) đã hoàn thành hơn 18% với gần 1.300 sổ hồng đã được cấp tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residence tính đến 30/06/2025. Novaland đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục để sớm cấp sổ cho các dự án khác ở TP.HCM như Lucky Palace (lô thương mại), Orchard Garden (Office-tel), Sunrise City North (Office-tel)…

Ngày 7/8 sắp tới, Novaland sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và thay đổi thành viên HĐQT.