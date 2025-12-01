Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng ký nghị quyết, Vietcap chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền mặt ngay trước Tết Nguyên đán

Theo Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐQT.Vietcap được Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Phượng ký ban hành ngày 25/12/2025, Chứng khoán Vietcap sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào 09/01/2026.

Với tỷ lệ thực hiện 5% trên mệnh giá, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VCI sẽ nhận về 500 đồng. Nguồn vốn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tính đến thời điểm ngày 30/09/2025.

Theo kế hoạch được công bố, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/01/2026. Như vậy, cổ đông của Vietcap sẽ nhận được dòng tiền cổ tức này ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Diễn biến giá cổ phiếu VCI

Trong phiên 26/12, cổ phiếu VCI giao dịch quanh mốc 35.500/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, VCI ghi nhận doanh thu hoạt động 3.454 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, quy mô tài sản của VCI ghi nhận 29.718 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán ghi nhận 13.945 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 47% tổng tài sản. Danh mục tài sản tài chính AFS hiện trị giá 11.457 tỷ đồng, cao hơn giá gốc hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngoài cổ phiếu niêm yết, danh mục AFS của Chứng khoán Vietcap còn ghi nhận 1.458 tỷ đồng trái phiếu; 4.874 tỷ đồng chứng khoán niêm yết khác và 927 tỷ đồng chứng khoán chưa niêm yết.

Tính đến cuối quý III/2025, công ty vay nợ ngắn hạn 15.867 tỷ đồng, tăng hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vay ngân hàng trong nước chiếm hơn 10.500 tỷ đồng.