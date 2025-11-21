Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Trần Đình Long 'nổ súng' 2 dự án thép vào cùng một ngày

Ngày 6/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn chỉ đạo một số nội dung liên quan đến các dự án của Tập đoàn Vingroup đang nghiên cứu đầu tư và thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó, đối với nhà máy sản xuất thép, UBND tỉnh đề nghị hoàn tất lựa chọn khu vực dự kiến xây dựng nhà máy thép trước ngày 30/11/2025, yêu cầu cấp Giấy CNĐKĐT trước 10/12, tổ chức lễ khởi động vào ngày 19/12.﻿

Cùng ngày 19/12, không chỉ Vingroup, Hòa Phát cũng chuẩn bị khởi công dự án sản xuất thép đặc biệt và ray đường sắt Hòa Phát Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi.

VinMetal thành lập ngày 6/10, với quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Nguồn thép sản xuất ra tập trung đáp ứng nhu cầu nội bộ của hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là Vinhomes và VinFast, đồng thời hướng tới đảm bảo nguồn vật liệu chiến lược cho các dự án hạ tầng – giao thông quy mô lớn mà Tập đoàn đang nghiên cứu như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ hay Hà Nội – Quảng Ninh.

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 12/11, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Trước đó, ﻿ngày 3/11, VinMetal đã bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Được biết, ông Tiến Sĩ hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) và thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).﻿ Ông Đỗ Tiến Sĩ cũng là em ruột của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT﻿ Pomina.

Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có quy mô gần 15ha ở Khu kinh tế Dung Quất; công suất thiết kế 700.000 tấn/năm; sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm: thép ray, thép hình và thép đặc biệt; diện tích đất sử dụng khoảng 14,79ha; tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ quý 3/2025 đến quý 2/2026, hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan; từ quý 3/2026 đến quý 3/2028, tiến hành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành. Ngay sau khi được cấp chủ trương đầu tư, Công ty đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Đến nay, các thủ tục đã hoàn thành gồm: Quy hoạch 1/500, đăng ký môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, cho thuê đất (11,2ha/14,79ha). Dự kiến, thủ tục thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy hoàn thành ngày 29/11.

Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được tỉnh Quảng Ngãi chọn trong danh sách những dự án, công trình khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.﻿

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án trên tất cả các địa phương).

Sự kiện sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 19/12 nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.