Một công ty muốn rời sàn chứng khoán sau khi bán đất vàng 3 mặt tiền cho Sun Group thu về 5.800 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings, mã CK: CTX) vừa công bố nội dung Tờ trình bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

﻿CTX Holdings cho biết, hiện tại, Tổng công ty là doanh nghiệp đại chúng. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương phi đại chúng hóa doanh nghiệp (trở thành doanh nghiệp không đại chúng) theo quy định pháp luật hiện hành.

Sau thông báo này, cổ phiếu CTX kết phiên 21/11 giảm sàn xuống 12.600 đồng/cp. Trước đó, CTX đã có nhịp giảm giá mạnh từ mức 20.800 đồng/cp xuống 12.600 đồng/cp, tức giảm gần 40% trong 3 tháng qua.﻿

CTX Holdings được thành lập 1982, trực thuộc Bộ Xây dựng, cổ phần hóa năm 2005, cổ phiếu lên sàn chứng khoán HNX vào 2012. Tuy nhiên, đến cuối 2023, mã chứng khoán CTX bị hủy niêm yết xuống giao dịch trên UPCoM và đưa vào diện hạn chế giao dịch từ 31/10/2022 do chậm nộp báo cáo tài chính.

Trong quý 3/2025, CTX Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.873 tỷ đồng, tăng hơn 15.500% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bất động sản là 5.851 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, cao gấp gần 97 lần cùng kỳ (2,2 tỷ đồng).﻿

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 216,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 3,7 tỷ đồng.



Công ty cho biết, doanh thu và lợi nhuận đột biến là từ chuyển nhượng Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng A1-2 cho chủ mới của dự án là Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng (công ty con của Sun Group) từ cuối tháng 7/2025. Dự án hiện nay có tên thương mại là Sun Feliza Suites. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của CTX tăng hơn 17 lần, lên 297 tỷ đồng.

Phối cảnh 3D tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Feliza Suites. Ảnh: Sun Group.

Trong giai đoạn này, hàng loạt cổ đông lớn đã thoái lui như bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Ngân hàng TNHHMTV Việt Nam Hiện Đại, Chu Thị Hồng Hạnh,… Ngược lại, nhân tố mới xuất hiện gồm CTCP Đầu tư FTM (14,53%), CTCP Xây dựng PENS (8,38%), Công ty TNHH Đầu tư AMAI (14,95%).

3 tổ chức đều mới thành lập trong năm có cùng địa chỉ trụ sở với CTX Holdings là tầng 2, toàn nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng thời, các công ty này có liên quan đến ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và ông Lý Quốc Hùng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.



Ngoài ra, nhóm liên quan đến ông Phan Minh Tuấn vẫn sở hữu 35,65%. Trong đó, cá nhân ông Tuấn nắm 1,46%, CTCP Thăng Long Fundings nắm 19,16% và CTCP Đầu tư Hòa Bình Fundings nắm 15%.﻿