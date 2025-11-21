Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp xi măng gần 50 năm tuổi bị huỷ tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán sau 17 năm

21-11-2025 - 07:46 AM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp xi măng gần 50 năm tuổi bị huỷ tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán sau 17 năm

Công ty hiện có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, nếu cộng cả phần vốn từ các quỹ và vốn bổ sung cũng chỉ dưới 30 tỷ đồng, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX) vừa thông báo đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của công ty.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng phát đi thông báo về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu TBX của CTCP Xi măng Thái Bình do Công ty không còn đáp ứng tiêu chí duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Trước đó, tháng 10/2025, Xi măng Thái Bình đã tổ chức đại hội bất thường và lấy ý kiến cổ đông về việc rút khỏi sàn.

Công ty hiện có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, nếu cộng cả phần vốn từ các quỹ và vốn bổ sung cũng chỉ dưới 30 tỷ đồng, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Đại hội đã thống nhất hủy tư cách đại chúng và rời sàn HNX, đồng thời cho phép công ty tự quản lý danh sách cổ đông sau khi ngừng giao dịch bằng sổ cổ đông và giấy chứng nhận sở hữu. Trong trường hợp cổ đông nhỏ lẻ có nhu cầu chuyển nhượng, doanh nghiệp có thể mua lại cổ phần.

Kế hoạch nâng vốn lên hơn 30 tỷ đồng từng được Ban lãnh đạo đưa ra thảo luận nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Xi măng Thái Bình là một trong những doanh nghiệp lên sàn từ rất sớm. Doanh nghiệp có tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Thái Bình thành lập năm 1979, tiến hành cổ phần hóa năm 2001 và niêm yết trên HNX từ 2008. Hiện trụ sở chính của công ty nằm ở số 1 đường Quách Đình Bảo, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. ﻿

Xi măng trắng là nhóm sản phẩm chủ lực, từng dẫn đầu thị trường khu vực phía Bắc và có mặt trong nhiều hạng mục xây dựng dân dụng, từ nhà ở tới các sản phẩm gạch bông, gạch terrazzo và gạch block.

Doanh nghiệp xi măng gần 50 năm tuổi bị huỷ tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán sau 17 năm- Ảnh 1.

Trong những năm đầu niêm yết, cổ phiếu TBX giao dịch rất sôi động, đạt đỉnh vào năm 2011 với mức giá gấp hơn 5 lần thời điểm lên sàn.

Doanh nghiệp xi măng gần 50 năm tuổi bị huỷ tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán sau 17 năm- Ảnh 2.

Doanh thu doanh nghiệp từng đạt khoảng 85 tỷ đồng trong giai đoạn 2009–2010, lợi nhuận ròng gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, lợi nhuận ròng mỗi năm chỉ vài trăm triệu đồng.

Năm 2020, kết quả kinh doanh lao dốc mạnh với doanh thu sụt còn khoảng 20 tỷ đồng và lỗ hơn 2 tỷ đồng do ảnh hưởng của COVID-19 và thiếu vốn lưu động, dẫn tới thu hẹp hoạt động. Khó tiếp cận tín dụng khiến TBX phải hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài để duy trì sản xuất, trong khi áp lực cạnh tranh của xi măng trắng nhập khẩu ngày càng lớn.

Trong quý 3/2025, TBX ghi nhận doanh thu khoảng 4 tỷ đồng và lãi ròng 142 triệu đồng; lũy kế 9 tháng đạt 11 tỷ đồng doanh thu và 358 triệu đồng lợi nhuận. Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2025 là khoảng 26 tỷ đồng, không phát sinh nợ vay. Số lượng nhân sự còn 52 người tính đến cuối tháng 6.

Hiện Xi măng Thái Bình đang đầu tư dự án sản xuất quartz siêu trắng tại Khu công nghiệp Tiền Hải (Hưng Yên), dự kiến vận hành chính thức từ quý 3/2026. Nhà máy hiện tại ở phường Tiền Phong (tỉnh Thái Bình cũ) thuộc diện phải di dời theo quy hoạch phát triển khu đô thị mới.

Doanh nghiệp xi măng gần 50 năm tuổi bị huỷ tư cách công ty đại chúng, rời sàn chứng khoán sau 17 năm- Ảnh 3.

Cơ cấu cổ đông năm 2025 cho biết Chủ tịch HĐQT Bùi Thị Nguyên Hạnh nắm 23,17% vốn; Thành viên HĐQT Vũ Tiến Dũng sở hữu 23,83%. Một số cổ đông tổ chức đáng chú ý gồm CTCP Kiến trúc Mỹ thuật Treelife nắm 19,7% và CTCP Thương mại Xi măng Thái Bình sở hữu 6,73%.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Nông nghiệp Hòa Phát chốt ngày và giá IPO 30 triệu cổ phiếu

Nóng: Nông nghiệp Hòa Phát chốt ngày và giá IPO 30 triệu cổ phiếu Nổi bật

9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử?

9 tháng mới lãi 1.300 tỷ, vì sao bầu Đức tuyên bố HAGL cả năm lãi 2.800 tỷ cao nhất lịch sử? Nổi bật

Nhóm kỹ sư FPT thức trắng đêm làm phần mềm miễn phí giúp dự báo mưa lũ, theo dõi ngập và gửi tín hiệu kêu cứu

Nhóm kỹ sư FPT thức trắng đêm làm phần mềm miễn phí giúp dự báo mưa lũ, theo dõi ngập và gửi tín hiệu kêu cứu

20:43 , 20/11/2025
Nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk thông báo khẩn xả tràn đến vùng hạ du

Nhà máy thủy điện trên sông Sêrêpốk thông báo khẩn xả tràn đến vùng hạ du

20:00 , 20/11/2025
Bảo tồn bản sắc hay đáp ứng thị trường: Hướng đi nào cho 5.400 làng nghề truyền thống Việt Nam?

Bảo tồn bản sắc hay đáp ứng thị trường: Hướng đi nào cho 5.400 làng nghề truyền thống Việt Nam?

19:30 , 20/11/2025
Công nghệ Thụy Điển thúc đẩy tăng trưởng ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng tại Việt Nam

Công nghệ Thụy Điển thúc đẩy tăng trưởng ngành thức uống hỗ trợ dinh dưỡng tại Việt Nam

17:30 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên