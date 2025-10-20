Vừa báo lãi lớn, một thành viên hệ sinh thái Gelex muốn rời sàn

Sau chuỗi 7 quý thua lỗ liên tiếp, hoạt động kinh doanh của Viwasupco (mã VCW) đã cho thấy sự phục hồi rõ nét trong quý 3/2025. Báo cáo tài chính của công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 252 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này có được nhờ sản lượng nước sạch tiêu thụ cao hơn và việc điều chỉnh tăng giá bán trong năm.

Quan trọng hơn, giá vốn hàng bán chỉ tăng 25%, giúp biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ mức 16% của quý 3/2024 lên 40,5% trong quý này. Kết quả, Viwasupco báo lãi sau thuế gần 34 tỷ đồng, một sự đảo chiều đáng kể so với khoản lỗ 33 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt doanh thu gần 657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng. Với kết quả này, Viwasupco đã vượt gần 3 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm dù mới hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu.

Tuy nhiên, thông tin kinh doanh tích cực lại đến cùng lúc với việc ban lãnh đạo công ty đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy tư cách công ty đại chúng. Lý do được đưa ra là cơ cấu cổ đông của Viwasupco không còn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ chiếm 1,59%. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% mà luật pháp yêu cầu. Hiện tại, hai cổ đông lớn nhất của Viwasupco là CTCP Hạ tầng GELEX (thành viên của GELEX) và Công ty TNHH Nước sạch REE đang nắm giữ lần lượt 62,46% và 35,95% vốn điều lệ.

Theo tài liệu gửi cổ đông, Hội đồng quản trị cho rằng việc chủ động hủy tư cách công ty đại chúng trước thời hạn 01/01/2026 là cần thiết để đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời giúp công ty tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Các quyền lợi của cổ đông sẽ vẫn được bảo đảm theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Xét về tình hình tài chính, dù lợi nhuận đã quay trở lại, Viwasupco vẫn đối mặt với áp lực từ các khoản nợ vay. Tại ngày 30/09/2025, tổng nợ vay tài chính của công ty ở mức 3.508 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm là 130 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% doanh thu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCW đang được giao dịch trên sàn UPCoM. Thanh khoản của cổ phiếu ở mức thấp, bình quân chỉ hơn 1.700 đơn vị mỗi phiên, điều này cũng phản ánh đúng thực trạng cơ cấu cổ đông cô đặc của doanh nghiệp.