Một cổ phiếu họ Gelex tăng trần 3 phiên liên tiếp, vốn hoá cán mốc 2 tỷ USD sau khi báo lãi sau thuế quý 3/2025 tăng 300%, vượt kế hoạch cả năm

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEE của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (Gelex Electric) phiên ngày 10/10 tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp lên mức 143.800 đồng/cp, tăng 14,4% chỉ sau 2 ngày, vốn hoá thị trường đạt 52.000 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD.

Gelex Electric vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 với doanh thu thuần đạt hơn 6.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ 2024.

Doanh thu tăng chủ yếu do công ty đẩy mạnh quản trị và tối ưu chi phí trong sản xuất dẫn tới tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần kỳ này tăng lên 16,6% (so với cùng kỳ năm trước là 14,5%), đóng góp mức tăng của lợi nhuận gộp vào lợi nhuận kỳ này là 252 tỷ đồng.﻿

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 năm 2025 tăng 1.374 tỷ đồng (tương ứng tăng 329% so với cùng kỳ năm trước), đạt 1.791 tỷ đồng. ﻿

Kết quả tích cực này đến từ sự tăng trưởng của mảng kinh doanh cốt lõi, song song với việc nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa chi phí sản xuất, giúp biên lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư cũng mang lại nguồn thu đáng kể, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng lợi nhuận chung. ﻿

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 18.235 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 3.532 tỷ đồng, tương ứng tăng 162%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 2.845 tỷ đồng, cao hơn 166% so với mức hơn 1.068 tỷ đồng của 9 tháng 2024.

Như vậy, công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm (hoàn thành 101% kế hoạch). ﻿

﻿Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ của GELEX Electric nhờ sự đóng góp từ các công ty thành viên như CADIVI, THIBIDI và EMIC. Doanh nghiệp kiên định với chiến lược tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, linh hoạt trong chính sách bán hàng phù hợp với biến động thị trường, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới. Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và sản xuất đã giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại ngày 30/09, tổng tài sản của GELEX Electric đạt 15.141 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm 2025, chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn (49%) so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 835 tỷ đồng, tăng 21%.



Về các chỉ số tài chính, hệ số nợ, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức an toàn, tương đương kỳ trước với những tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp, giúp GELEX Electric củng cố niềm tin với nhà đầu tư.

