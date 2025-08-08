Báo lãi kỷ lục, GELEX Electric (GEE) chốt ngày chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%

Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX Electric, mã CK: GEE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng.



Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền là 21/8/2025. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả vào ngày 10/9/2025.



Với 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ bỏ ra hơn 1.000 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.﻿

Cơ cấu cổ đông của Điện lực Gelex hiện ghi nhận cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) đang nắm giữ 292,8 triệu cổ phần, tương đương gần 80% vốn. Như vậy tới đây, GELEX sẽ nhận về khoảng gần 900 tỷ đồng.



GELEX Electric nằm trong nhóm những công ty chi trả cổ tức nhiều nhất trên sàn trong thời gian gần đây, khoảng trên 1.000 tỷ mỗi đợt.

Có 2 công ty là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, mã CK: GAS)﻿ và CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã CK: MCH) chi trả cổ tức trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2024.

Mức trên 5.000 tỷ có VEF, VEA, VNM. Mức từ 2.000 đến 5.000 tỷ có VPB, HDB, MBB, SAB, BSR, SHB. Nhóm còn lại trên 1.000 tỷ có PLX, VIB, SSI, FPT, MWG, FOX, GVR, DGC, TPB, GEE, DCM, BCM.

Năm 2025, GELEX Electric đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 22.282 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.686 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,5% và 21,6%.﻿

Trong quý 2/2025, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 566 tỷ đồng, tăng 6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 11.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.053 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 62% so với cùng kỳ năm 2024, xác lập các kết quả kinh doanh bán niên cao kỷ lục.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành gần 53% kể hoạch doanh thu và 78,8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hồi cuối tháng 3/2025.

Do đó ban lãnh đạo GELEX Electric dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2025 mới với mục tiêu doanh thu ở mức 23.794 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch cũ và mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi, lên hơn 3.500 tỷ đồng.



Đồng thời, công ty cũng muốn nâng gấp đôi mức chi cổ tức từ 30% lên 60%, bao gồm chia tiền mặt với tỷ lệ 40% và chia cổ phiếu với tỷ lệ 20%. ﻿

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 15/8/2025 theo hình thức trực tuyến. ﻿