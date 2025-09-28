Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

28-09-2025 - 08:15 AM | Doanh nghiệp

Theo thông tin từ CTCK BVSC, CTCP Hạ tầng Gelex có thể huy động về khoảng 3.000 tỷ đồng, một bước đi chiến lược nhằm bổ sung vốn cho mảng bất động sản và giúp thị trường định giá lại "cỗ máy" đang chiếm 2/3 tổng tài sản của tập đoàn.

Lộ trình IPO và kế hoạch sử dụng vốn

Dự kiến "bom tấn" CTCP Hạ tầng Gelex sẽ chào bán ra công chúng khoảng 1 00 triệu cổ phiếu , tương đương việc phát hành thêm khoảng 12% vốn điều lệ.

Mức giá dự kiến được đưa ra trong khoảng 28.000 – 30.000 đồng/cổ phiếu . Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, CTCP Hạ tầng Gelex có thể huy động về khoảng 3.000 tỷ đồng, nguồn vốn này sẽ được tập trung đầu tư cho các dự án bất động sản.

Lộ diện kế hoạch IPO Hạ tầng Gelex: Giá dự kiến 28.000 – 30.000 đồng/cp, tham vọng huy động 3.000 tỷ, định giá doanh nghiệp có thể đạt tỷ USD- Ảnh 1.

Về mặt thời gian, Gelex cho biết đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kỳ vọng sẽ được chấp thuận trong tháng 10/2025. Tiếp đó, đợt đấu giá có thể diễn ra vào giai đoạn tháng 11–12/2025. Lộ trình niêm yết được đặt ra sớm nhất vào tháng 1/2026 và không muộn hơn quý II/2026.

Sau khi hoàn tất thương vụ, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Gelex tại CTCP Hạ tầng Gelex dự kiến sẽ giảm từ mức 79% hiện tại xuống còn khoảng 71%.

Tổng quan "hệ sinh thái" CTCP Hạ tầng Gelex

Được định vị là mũi nhọn trong chiến lược của tập đoàn, CTCP Hạ tầng Gelex là một holding phụ trách các mảng kinh doanh cốt lõi, từ bất động sản công nghiệp, vật liệu xây dựng đến hạ tầng tiện ích.

"Trái tim" của hệ sinh thái này là Tổng Công ty Viglacera (HoSE: VGC) , nơi CTCP Hạ tầng Gelex nắm giữ 50,21% cổ phần. Viglacera hiện là nhà phát triển khu công nghiệp (KCN) hàng đầu với việc quản lý 16 KCN, tổng quỹ đất hơn 4.500 ha, thu hút trên 20 tỷ USD vốn FDI.

Lộ diện kế hoạch IPO Hạ tầng Gelex: Giá dự kiến 28.000 – 30.000 đồng/cp, tham vọng huy động 3.000 tỷ, định giá doanh nghiệp có thể đạt tỷ USD- Ảnh 2.

KCN Đồng Văn 4 của Viglacera.

Song song với đó, Viglacera còn là "ông lớn" trong ngành vật liệu xây dựng với 5 nhà máy thiết bị vệ sinh, 7 nhà máy gạch ốp lát, 4 nhà máy kính xây dựng, 13 nhà máy gạch ngói. Đáng chú ý, VGC đang trong quá trình "đại phẫu" tái cấu trúc toàn diện các mảng kinh doanh cốt lõi, sát nhập các công ty thành viên, thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả; nhằm cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận giai đoạn 2025-2026.

Mảng KCN còn nằm trong tay CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) sau khi Hạ tầng Gelex chi 934 tỷ đồn g để nâng sở hữu lên 65%. Dự án KCN Dầu khí Long Sơn (quy mô 800-1.250 ha) đang được định hướng trở thành một trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện đại.

Ngoài ra, chiến lược M&A còn được thể hiện qua việc thâu tóm dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ quy mô gần 30ha từ Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Tasco với giá trị 619 tỷ đồng

Mảng bất động sản cao cấp và công nghiệp hiện đại được đẩy mạnh thông qua liên doanh Titan Corporation với tập đoàn Frasers Property (Singapore). Liên doanh này đang triển khai 5 dự án tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư gần 8 .000 tỷ đồng , đồng thời vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Trấn Dương - Hòa Bình (Hải Phòng) quy mô gần 208 ha.

Lộ diện kế hoạch IPO Hạ tầng Gelex: Giá dự kiến 28.000 – 30.000 đồng/cp, tham vọng huy động 3.000 tỷ, định giá doanh nghiệp có thể đạt tỷ USD- Ảnh 3.

Toàn cảnh nhà máy Nước Sông Đà nhìn từ trên cao.

Ở lĩnh vực hạ tầng tiện ích, Hạ tầng Gelex sở hữu 62,46% vốn tại CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) , đơn vị cung cấp nước sạch cho khoảng 1/4 dân số Hà Nội. Dự án giai đoạn 2 nhằm nâng công suất lên gấp đôi, đạt 600.000 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Sức khỏe tài chính và kết quả kinh doanh

Về quy mô, CTCP Hạ tầng Gelex chiếm một vị thế trọng yếu trong toàn bộ tập đoàn. Theo BCTC hợp nhất, tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Hạ tầng Gelex đạt gần 35.580 tỷ đồng , chiếm 66% tổng tài sản của Tập đoàn Gelex. Năm 2024, CTCP Hạ tầng Gelex ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.710 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.625 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ. Cả hai mảng vật liệu xây dựng và bất động sản KCN đều ghi nhận lợi nhuận gộp tăng trưởng ấn tượng, lần lượt đạt 33% và 36% so với cùng kỳ.

Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ Viglacera, với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, đạt gần 840 tỷ đồng.

Đánh giá tác động và bối cảnh thị trường

Lộ diện kế hoạch IPO Hạ tầng Gelex: Giá dự kiến 28.000 – 30.000 đồng/cp, tham vọng huy động 3.000 tỷ, định giá doanh nghiệp có thể đạt tỷ USD- Ảnh 4.

Hệ sinh thái GELEX (tại thời điểm cuối năm 2024)

Việc IPO CTCP Hạ tầng Gelex được đánh giá sẽ mang lại tác động tích cực trên nhiều phương diện. Đợt huy động vốn sẽ tạo động lực để CTCP Hạ tầng Gelex đẩy nhanh các dự án hạ tầng và bất động sản, trực tiếp cải thiện kết quả kinh doanh.

Đồng thời, việc một công ty con chủ lực được niêm yết sẽ giúp thị trường định giá lại một cách minh bạch hơn giá trị của từng mảng kinh doanh trong hệ sinh thái Gelex.

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đặc biệt sôi động cho hoạt động IPO, với giá trị giao dịch đạt 1,5-2 tỷ USD mỗi phiên và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang tới gần.

Bên cạnh đơn vị tư vấn IPO, một bên liên quan khác cũng được hưởng lợi lớn là CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) . Theo BCTC bán niên 2025, VIX đang ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Hạ tầng Gelex với giá trị hợp lý 960 tỷ đồng.

Nhờ hiệu quả từ hoạt động này, đặc biệt là các khoản đầu tư vào hệ sinh thái Gelex, VIX đã báo lãi sau thuế 1.674 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng đầu năm, vượt 40% kế hoạch cả năm và đang chuẩn bị nâng mục tiêu lợi nhuận.

Bùng nổ IPO sau nhiều năm lặng sóng

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

