Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ đầu tư mạo hiểm Hà Nội: VinaCapital, Viettel, CMC, Sun Group và BRG xuất hiện

05-12-2025 - 14:07 PM | Doanh nghiệp

Dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 22/12, Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (HVCF) sẽ hoạt động theo mô hình hợp tác công – tư với mức vốn góp từ ngân sách tối đa 600 tỷ đồng nhằm tạo động lực tài chính cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị tham gia góp vốn Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoionline.vn

Chiều ngày 4/12, tại hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì, lộ trình ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (HVCF) đã được thống nhất cùng các định chế tài chính và tập đoàn công nghệ lớn như VinaCapital, Viettel, CMC, Sun Group và BRG.

Động thái này cụ thể hóa chiến lược dùng vốn ngân sách làm "vốn mồi" để kích hoạt dòng tiền tư nhân vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Về mô hình hoạt động, HVCF được thiết lập dựa trên hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo phương thức đối tác công – tư, không thành lập pháp nhân mới. Điểm cốt lõi trong cơ chế vận hành của quỹ là sự đoạn tuyệt với tư duy hành chính bao cấp.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Hà Nội tham gia với tư cách một đối tác bình đẳng trong cấu trúc quỹ, tuân thủ nguyên tắc thị trường và chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận từ các nhân tố đổi mới sáng tạo.

Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách tham gia tối đa 600 tỷ đồng, cam kết không vượt quá 49% tổng vốn điều lệ. Phần vốn còn lại sẽ đến từ khu vực tư nhân. Để đảm bảo tính tập trung và hiệu quả quản trị, Hà Nội dự kiến chỉ hợp tác cùng tối đa 6 nhà đầu tư chiến lược. Người đại diện phần vốn nhà nước sẽ là cấp Giám đốc Sở, đảm bảo tính chính danh và trách nhiệm giải trình cao nhất.

Tính khả thi của mô hình đầu tư mạo hiểm được minh chứng qua các thương vụ lịch sử được chia sẻ ngay tại hội nghị.

Đại diện Tập đoàn CMC dẫn chứng khoản đầu tư vào CMC Telecom năm 2016 – thời điểm mảng điện toán đám mây còn sơ khai. Quyết định rót vốn nắm giữ 10% cổ phần và đồng hành trong 5 năm đã giúp doanh nghiệp này thu về khoản lợi nhuận khoảng 100 tỷ đồng sau khi thoái bớt vốn.

Tương tự, đại diện Elcom cũng nhắc lại khoản đầu tư chiến lược vào VinaGame (VNG) từ giai đoạn sớm, mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội khi startup này trở thành kỳ lân công nghệ.

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ VinaCapital Ventures. Ảnh: hanoionline.vn

Dưới góc nhìn của quỹ chuyên nghiệp, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ VinaCapital Ventures đánh giá việc hình thành lớp tài sản mới theo mô hình chuẩn quốc tế là cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, đại diện VinaCapital cũng thẳng thắn góp ý về các điểm chưa tương thích với thông lệ quốc tế trong dự thảo quy chế, đặc biệt là cơ sở của tỷ lệ góp vốn 49%. Ghi nhận ý kiến này, Hà Nội cam kết sẽ hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo quỹ vận hành minh bạch, đủ sức hấp dẫn các dòng vốn ngoại.

Quỹ sẽ thực hiện thí điểm trong thời gian tối đa 10 năm, giải ngân vào 13 nhóm lĩnh vực ưu tiên như giáo dục, y sinh, giao thông và đô thị thông minh. Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thành phố sẵn sàng nắm giữ tỷ lệ vốn cao hơn mức an toàn thông thường để tạo niềm tin, nhưng kiên quyết không tìm kiếm các nhà đầu tư thiếu năng lực hoặc không đủ khát vọng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là lợi nhuận tài chính, mà là tạo ra cú hích định vị Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia Việt thâu tóm công ty từ tay người Pháp, chinh chiến 15 năm biến thành doanh nghiệp tỷ đô từ loài cây "rẻ bèo" của Việt Nam

Đại gia Việt thâu tóm công ty từ tay người Pháp, chinh chiến 15 năm biến thành doanh nghiệp tỷ đô từ loài cây "rẻ bèo" của Việt Nam Nổi bật

Đại gia kín tiếng Khoa “khàn” và sự bí ẩn suốt gần 10 năm sau khi rút vốn khỏi loạt dự án nghìn tỷ

Đại gia kín tiếng Khoa “khàn” và sự bí ẩn suốt gần 10 năm sau khi rút vốn khỏi loạt dự án nghìn tỷ Nổi bật

Top 10 Công ty uy tín ngành Dược 2025: FPT Long Châu vươn lên vị trí Top 3 công ty phân phối, Vinmec đứng Top 1 Bệnh viện tư nhân

Top 10 Công ty uy tín ngành Dược 2025: FPT Long Châu vươn lên vị trí Top 3 công ty phân phối, Vinmec đứng Top 1 Bệnh viện tư nhân

14:00 , 05/12/2025
Cải tiến phương pháp phân tích phòng thí nghiệm, kỹ sư BSR làm lợi cả tỷ đồng/năm

Cải tiến phương pháp phân tích phòng thí nghiệm, kỹ sư BSR làm lợi cả tỷ đồng/năm

13:30 , 05/12/2025
EVNGENCO3 đạt giải Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính năm 2025

EVNGENCO3 đạt giải Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính năm 2025

13:30 , 05/12/2025
DN của ông Phạm Nhật Vượng vừa ký thoả thuận quan trọng tại Lào, đó là gì?

DN của ông Phạm Nhật Vượng vừa ký thoả thuận quan trọng tại Lào, đó là gì?

12:02 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên