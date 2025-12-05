Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị tham gia góp vốn Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoionline.vn

Chiều ngày 4/12, tại hội nghị do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì, lộ trình ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (HVCF) đã được thống nhất cùng các định chế tài chính và tập đoàn công nghệ lớn như VinaCapital, Viettel, CMC, Sun Group và BRG.

Động thái này cụ thể hóa chiến lược dùng vốn ngân sách làm "vốn mồi" để kích hoạt dòng tiền tư nhân vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Về mô hình hoạt động, HVCF được thiết lập dựa trên hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo phương thức đối tác công – tư, không thành lập pháp nhân mới. Điểm cốt lõi trong cơ chế vận hành của quỹ là sự đoạn tuyệt với tư duy hành chính bao cấp.

Lãnh đạo thành phố khẳng định Hà Nội tham gia với tư cách một đối tác bình đẳng trong cấu trúc quỹ, tuân thủ nguyên tắc thị trường và chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận từ các nhân tố đổi mới sáng tạo.

Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách tham gia tối đa 600 tỷ đồng, cam kết không vượt quá 49% tổng vốn điều lệ. Phần vốn còn lại sẽ đến từ khu vực tư nhân. Để đảm bảo tính tập trung và hiệu quả quản trị, Hà Nội dự kiến chỉ hợp tác cùng tối đa 6 nhà đầu tư chiến lược. Người đại diện phần vốn nhà nước sẽ là cấp Giám đốc Sở, đảm bảo tính chính danh và trách nhiệm giải trình cao nhất.

Tính khả thi của mô hình đầu tư mạo hiểm được minh chứng qua các thương vụ lịch sử được chia sẻ ngay tại hội nghị.

Đại diện Tập đoàn CMC dẫn chứng khoản đầu tư vào CMC Telecom năm 2016 – thời điểm mảng điện toán đám mây còn sơ khai. Quyết định rót vốn nắm giữ 10% cổ phần và đồng hành trong 5 năm đã giúp doanh nghiệp này thu về khoản lợi nhuận khoảng 100 tỷ đồng sau khi thoái bớt vốn.

Tương tự, đại diện Elcom cũng nhắc lại khoản đầu tư chiến lược vào VinaGame (VNG) từ giai đoạn sớm, mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội khi startup này trở thành kỳ lân công nghệ.

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ VinaCapital Ventures. Ảnh: hanoionline.vn

Dưới góc nhìn của quỹ chuyên nghiệp, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Quỹ VinaCapital Ventures đánh giá việc hình thành lớp tài sản mới theo mô hình chuẩn quốc tế là cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, đại diện VinaCapital cũng thẳng thắn góp ý về các điểm chưa tương thích với thông lệ quốc tế trong dự thảo quy chế, đặc biệt là cơ sở của tỷ lệ góp vốn 49%. Ghi nhận ý kiến này, Hà Nội cam kết sẽ hoàn thiện khung pháp lý để đảm bảo quỹ vận hành minh bạch, đủ sức hấp dẫn các dòng vốn ngoại.

Quỹ sẽ thực hiện thí điểm trong thời gian tối đa 10 năm, giải ngân vào 13 nhóm lĩnh vực ưu tiên như giáo dục, y sinh, giao thông và đô thị thông minh. Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thành phố sẵn sàng nắm giữ tỷ lệ vốn cao hơn mức an toàn thông thường để tạo niềm tin, nhưng kiên quyết không tìm kiếm các nhà đầu tư thiếu năng lực hoặc không đủ khát vọng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là lợi nhuận tài chính, mà là tạo ra cú hích định vị Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.