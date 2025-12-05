EVNGENCO3 đạt giải Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính năm 2025

Đây là năm thứ hai liên tiếp EVNGENCO3 được vinh danh ở hạng mục Top 20 doanh nghiệp nhóm ngành phi tài chính có báo cáo thường niên tốt nhất tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết tiếp nối thành tích năm 2024 và nay là năm 2025.

Hạng mục Báo cáo Thường niên có cơ cấu giải gồm top 10 nhóm tài chính, top 20 nhóm phi tài chính và một giải nhất. Năm nay, chương trình ghi nhận 122 doanh nghiệp đăng ký tham gia, tăng 27% so với năm trước. Sau gần 6 tháng chấm sơ khảo và soát xét kết quả ban tổ chức VLCA đã công bố 97 doanh nghiệp vào chung khảo và tiếp tục chọn ra các tổ chức niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất.

Báo cáo thường niên năm của EVNGENCO3 được lập định kỳ nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị công ty cùng báo cáo phát triển bền vững được áp dụng Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB).

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính, đại điện EVNGENCO3 nhận giải thưởng Top20 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính

Thời gian qua, EVNGENCO3 luôn đảm bảo công tác Quản trị công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên sàn HOSE. Bên cạnh việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định, EVNGENCO3 định kỳ hàng tháng phát hành Bản tin Nhà đầu tư; thường xuyên trao đổi và làm việc với các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư trong và ngoài nước… Tổng Công ty cũng đáp ứng tốt các tiêu chí liên quan đến quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các bên có quyền lợi liên quan dựa theo tiêu chí thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN.

Cổ phiếu PGV của EVNGENCO3 được niêm yết và giao dịch trên thị trường UPCoM từ năm 2018 và chuyển sang niêm yết trên HOSE từ năm 2022. Tổng công ty luôn tuân thủ những chuẩn mực trong quản trị doanh nghiệp và minh bạch công bố thông tin. Đây là tiền đề để EVNGENCO3 kiến tạo niềm tin, mở rộng cơ hội thu hút vốn và các nhà đầu tư tham gia vào quá trình tái cơ cấu trong thời gian tới.