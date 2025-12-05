Top 10 Công ty uy tín ngành Dược 2025: FPT Long Châu vươn lên vị trí Top 3 công ty phân phối, Vinmec đứng Top 1 Bệnh viện tư nhân

Ngày 05/12/2025, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Top 10 & Top 5 Công ty uy tín ngành Dược - Thiết bị y tế & Chăm sóc sức khỏe - Bệnh viện tư nhân năm 2025.



Danh sách 1: Top 10 Công ty Sản xuất dược phẩm uy tín năm 2025.

So với bảng xếp hạng năm ngoái, không có sự thay đổi về danh sách Top 10 nhưng có thay đổi về thứ hạng & điểm đánh giá theo cấu phần. 6 vị trí đầu tiên vẫn giữ nguyên thứ tự.

Dược phẩm OPC năm 2025 tăng lên vị trí thứ 7 trong khi năm ngoái xếp thứ 8. ﻿

Rohto - Mentholatum xếp thứ 8 trong khi năm ngoái xếp thứ 10. Dược phẩm TV.Pharm xếp thứ 10 trong khi năm ngoái xếp thứ 7.﻿

Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2025 không thay đổi so với năm 2024.

Trong Top 10 Công ty Phân phối dược phẩm uy tín năm 2025, 2 vị trí đầu tiên là CTCP Vacxin Việt Nam và Tổng công ty dược Việt Nam không thay đổi so với năm 2024.

FPT Long Châu tăng từ hạng 5 lên hạng 3, Dược liệu TW2 (Phytopharma) tăng từ hạng 6 lên hạng 5. Dược Sài Gòn (Sapharco) tăng từ hạng 9 lên hạng 7.﻿

Top 10 Bệnh viện tư nhân uy tín năm 2025 xuất hiện các cái tên như: Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh, Hoàn Mỹ, Bệnh viện FV, Thu Cúc, Hồng Ngọc, An Sinh, Phương Đông,

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Vạn Hạnh﻿.

﻿Bức tranh kinh doanh phân hóa năm 2025

Bức tranh kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của toàn ngành mang gam màu chủ đạo là tăng trưởng nhưng đi kèm sự phân hóa sâu sắc. Theo khảo sát, 60,7% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp có lợi nhuận tăng (42,9%) chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với nhóm sụt giảm (35,7%). Sự khác biệt về hiệu quả phụ thuộc lớn vào chiến lược đầu tư công nghệ, quản trị và khả năng tận dụng chính sách.



Xét theo từng nhóm ngành, mảng sản xuất dược phẩm đã lấy lại phong độ sau năm 2024 khó khăn. Các doanh nghiệp dẫn đầu nhờ danh mục sản phẩm hợp lý đã đạt mức tăng trưởng hai con số, trong khi những đơn vị thiếu lợi thế quy mô lại chứng kiến lợi nhuận sụt giảm do áp lực chi phí. Nhóm phân phối dược phẩm chứng kiến doanh thu cải thiện nhờ hệ thống rộng và số hóa, đặc biệt ở kênh ETC, nhưng biên lợi nhuận bị thu hẹp. Áp lực cạnh tranh từ các chuỗi nhà thuốc hiện đại buộc các nhà phân phối phải chuẩn hóa logistics và minh bạch chuỗi cung ứng.



Đối với mảng thiết bị y tế, doanh thu biến động mạnh do phụ thuộc vào các đợt đầu tư công - tư và chịu ảnh hưởng của tỷ giá. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng kép 8-9% giai đoạn 2026-2030 cho thấy tiềm năng lớn, đặc biệt ở các phân khúc chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm. Riêng khối y tế tư nhân đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư với giá trị M&A đạt 4,8 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2025. Nghị quyết 72-NQ/TW cùng các chính sách đất đai đã tạo cú hích lớn, tuy nhiên sự sàng lọc cũng diễn ra khốc liệt: các bệnh viện có thương hiệu, chuyên môn tốt tăng trưởng mạnh, trong khi nhiều đơn vị yếu kém chuyển từ lãi sang lỗ. Phần lớn doanh nghiệp (60,7%) nhận định thị trường vẫn tăng trưởng nhưng cạnh tranh rất gay gắt, đòi hỏi sự chuyên môn hóa sâu và minh bạch cao hơn.

Động lực tăng trưởng, Xu hướng công nghệ và Chiến lược thích ứng

Mặc dù đối mặt với thách thức từ biến động chi phí và tỷ giá, các doanh nghiệp trong ngành vẫn giữ cái nhìn lạc quan về năm 2026, coi đây là giai đoạn tăng trưởng cao nhưng mang tính chọn lọc. Động lực phát triển của thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng (92,9% doanh nghiệp lựa chọn), chính sách hỗ trợ của Nhà nước (53,8%) và sự phục hồi kinh tế vĩ mô.

Nền tảng căn bản cho sự tăng trưởng dài hạn đến từ thực tế nhân khẩu học: Việt Nam có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á, dự kiến có 16,1 triệu người cao tuổi vào năm 2025. Tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh mạn tính cao tạo ra áp lực và nhu cầu lớn đối với các dịch vụ khám chữa bệnh thường xuyên và chăm sóc dài hạn. Bên cạnh đó, thu nhập cải thiện giúp người dân chủ động chi tiêu cho việc "đầu tư để sống khỏe" thay vì chỉ chữa bệnh khi cần. Tiềm năng du lịch y tế cũng đang mở rộng với 250.000 lượt khách quốc tế năm 2024 nhờ lợi thế chi phí thấp và chất lượng chuyên môn cao trong các lĩnh vực như tim mạch, thụ tinh ống nghiệm và nha khoa.



Về mặt công nghệ, số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là mũi nhọn đột phá, dù việc triển khai vẫn còn nhiều thách thức. Hiện tại, nhóm doanh nghiệp đánh giá mức độ triển khai AI ở mức "trung bình" chiếm tỷ trọng lớn nhất (44,6%), cho thấy AI đã được ứng dụng nhưng chưa toàn diện. Các rào cản chính bao gồm thiếu nền tảng dữ liệu thống nhất và chi phí đầu tư cao. Tuy nhiên, Luật Dược sửa đổi (2024) và việc triển khai Sổ Sức khỏe điện tử đang tạo hành lang pháp lý cho thương mại điện tử trong dược phẩm và quản lý hồ sơ y tế minh bạch hơn.



Một xu hướng quan trọng khác là yêu cầu về sự minh bạch và uy tín thương hiệu. Trước tình trạng hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp uy tín đang coi minh bạch là "tài sản thương hiệu", đầu tư mạnh vào truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn quốc tế. Phân tích truyền thông cho thấy nhóm chủ đề "Sản phẩm" và "Hình ảnh/PR/Scandals" xuất hiện nhiều nhất, phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc củng cố niềm tin qua các giải thưởng và chứng nhận chất lượng. Đặc biệt, ngành y tế tư nhân chứng kiến cuộc đua gay gắt về nhân sự (HR) để thu hút bác sĩ giỏi nhằm nâng cao uy tín.



Cuối cùng, hành vi tìm kiếm thông tin sức khỏe đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các thế hệ. Gen Z ưu tiên mạng xã hội và bắt đầu tiếp cận AI (2,0%); Gen Y tin tưởng vào bác sĩ/chuyên gia; trong khi Gen X dựa nhiều vào người thân, bạn bè và e ngại công nghệ mới. Điều này buộc các doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược truyền thông đa nền tảng: video ngắn cho Gen Z, thông tin chuyên sâu cho Gen Y và các kênh chính thống cho Gen X. Sự kết hợp giữa chính sách, công nghệ và chiến lược thích ứng linh hoạt sẽ là chìa khóa để các doanh nghiệp khẳng định vị thế trong chu kỳ phát triển mới.﻿