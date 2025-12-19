Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Hà Nội khởi công siêu dự án 925.000 tỷ đồng có sân vận động bậc nhất thế giới do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng nay, tại điểm cầu trung tâm xã Thượng Phúc (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, đã tới dự và chỉ đạo tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Ảnh: VGP

Cùng dự có Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng - đơn vị chủ đầu tư dự án. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quy hoạch Thủ đô, hình thành nên một trong những đại đô thị lớn nhất Việt Nam trải rộng trên địa bàn 11 xã với tổng diện tích 9.171 ha.

Với tổng vốn đầu tư lên tới 925.000 tỷ đồng, dự án được định vị là một thành phố thể thao - dịch vụ tích hợp, gắn liền với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Vị trí của dự án được đánh giá là đặc biệt chiến lược khi nằm tại tâm điểm kết nối các trục giao thông huyết mạch quốc gia như vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Việc nằm kế cận ga Ngọc Hồi cũng mở ra triển vọng phát triển mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng (TOD) hiện đại, tạo đà phát triển bền vững cho cửa ngõ phía Nam.

Ảnh minh họa

Tâm điểm của quy hoạch là công trình Sân vận động Trống Đồng, được triển khai trên quỹ đất 73,3 ha với sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Theo công bố, đây sẽ là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và hệ thống mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Thiết kế công trình mang đậm tính biểu tượng quốc gia với kiến trúc mô phỏng họa tiết trống đồng Đông Sơn, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa Việt và kỹ thuật xây dựng tiên tiến.

Không chỉ dừng lại ở quy mô kỷ lục, dự án còn tiên phong trong các tiêu chuẩn công nghệ và môi trường. Sân vận động Trống Đồng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép thay mới mặt sân trong 6-10 giờ, cùng hệ thống ghế ngồi thông minh kết nối 5G. Các giải pháp xanh được áp dụng triệt để: hệ thống thu gom và tái chế nước giúp tiết kiệm 70% nước sạch, công nghệ chống hấp thụ nhiệt, tia UV và thông gió tự nhiên giúp tối ưu hóa năng lượng.

Bên cạnh chức năng thi đấu, khu vực VVIP được thiết kế chuyên biệt theo tiêu chuẩn ngoại giao để đón tiếp các nguyên thủ quốc gia. Dự kiến, hạng mục Sân vận động Trống Đồng sẽ hoàn thành vào tháng 8/2028, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ thể thao - văn hóa quốc tế.