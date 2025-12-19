Tách tài liệu liên quan hành vi KOLs quảng cáo sữa giả Hiup để điều tra

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền .

Viện kiểm sát cáo buộc trong khoảng thời gian từ năm 2023-2025, Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng 2 Phó tổng giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty và các công ty con.

Thịnh và nhóm lãnh đạo Z Holding còn chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể để sản xuất, buôn bán, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Sản phẩm sữa Hiup giả được người nổi tiếng quảng cáo.

Theo cáo trạng, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh chỉ đạo xây dựng “Dự án Butaba” để tổ chức, thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Về hình thức bán hàng, trên danh nghĩa Công ty Z Holding và các công ty chủ nhãn, nhân viên bán hàng của 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding (trong đó có Công ty Alama) thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng ( KOLs ) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (chiếm doanh thu chủ yếu).

Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng để theo dõi đơn hàng; các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống.

Công ty 5G hoạt động và bán hàng trực tiếp (từ tháng 1/2024). Đến nay xác định 9 công ty thuộc Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 4.257.604 lon/hộp/gói của 22 loại sản phẩm là hàng giả, tổng số tiền thu được là hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó giá vốn là gần 390 tỷ đồng, doanh thu trừ giá vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế Công ty Z Holding thu được thông qua việc bán 22 sản phẩm giả là hơn 319 tỷ đồng. Trong đó, Hoàng Quang Thịnh hưởng 41,3 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hưởng hơn 30 tỷ đồng; La Khắc Minh hưởng hơn 26 tỷ đồng; Lê Văn Trung (Chủ tịch HĐQT Công ty Big Holding, được chia lợi nhuận theo tỷ lệ 25%) được hưởng là hơn 17 tỷ đồng; số tiền lợi nhuận còn lại được chi trả cho nhân viên của các hệ thống, nhóm bán hàng.

Quá trình điều tra vụ án xác định, để sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo, thành lập các công ty chủ nhãn, hệ thống bán hàng, hộ kinh doanh cá thể.

Nhóm lãnh đạo Công ty Z Holding chỉ đạo các nhân viên kế toán lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu thực tế, chỉ kê khai thuế một phần gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước; chỉ đạo nhân viên cấp dưới nhận chuyển nhượng cổ phần, chứng khoán, bất động sản; mua nguyên liệu để sản xuất thực phẩm từ nhiều công ty cung cấp khác nhau.

"Công ty Nature Made sản xuất, bán sản phẩm cho nhiều công ty khách hàng; những người liên quan trong việc quảng cáo bán sản phẩm; liên quan việc nộp hồ sơ đăng ký tự công bố công bố sản phẩm", cáo trạng nêu.

Cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm nêu trên để xác minh làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.