Sun Group tài trợ 100% kinh phí bắn 10.000 quả pháo hoa kéo dài 30 phút tại Hà Nội

Theo kế hoạch được phê duyệt, màn trình diễn kéo dài 30 phút tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 23/1/2026 sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa thay vì sử dụng ngân sách nhà nước.

Để phục vụ cho sự kiện chính trị trọng đại này, Sun Group đã huy động quy mô hỏa lực lên tới gần 10.000 đơn vị pháo các loại. Trong đó, 4.600 quả pháo tầm cao đóng vai trò chủ đạo, kết hợp cùng 950 giàn phun hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật để tạo nên các hiệu ứng nghệ thuật đa tầng.

Công tác an ninh và hậu cần được phân công chặt chẽ. Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng, nguồn gốc pháo nhập khẩu của Sun Group và Công ty Hóa chất 21, cũng như thẩm định đội ngũ chuyên gia nước ngoài.

Về hạ tầng, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ lắp đặt hệ thống LED trình chiếu tại Quảng trường, trong khi UBND phường Từ Liêm đảm nhận việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo vệ sinh và chiếu sáng để Tập đoàn tập kết trang thiết bị, triển khai trận địa pháo.

Việc Sun Group được "chọn mặt gửi vàng" cho trọng trách này không gây ngạc nhiên cho giới quan sát, bởi tính đến năm 2026, đây là doanh nghiệp đang nắm giữ vị thế dẫn đầu trong "ngành công nghiệp pháo hoa" và trình diễn công nghệ cao tại Việt Nam.

Hồ sơ năng lực của tập đoàn này đã được bảo chứng vững chắc qua thương hiệu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) được tổ chức thường niên. Đặc biệt, mùa giải DIFF 2025 đã đi vào lịch sử là kỳ lễ hội quy mô nhất với sự tham gia của 10 đội thi quốc tế tranh tài trong suốt 6 đêm, trong khi mùa giải 2026 hiện đang diễn ra với chủ đề "Những chân trời kết nối" tiếp tục khẳng định sức hút của "thủ phủ pháo hoa" bên sông Hàn.

Không chỉ dừng lại ở các lễ hội định kỳ, Sun Group còn tiên phong trong chiến lược "thắp sáng" kinh tế đêm bằng các show trình diễn pháo hoa thực cảnh kết hợp công nghệ cao. Tại Phú Quốc, thị trấn Hoàng Hôn đã trở thành điểm đến toàn cầu nhờ các show diễn đa phương tiện như "Kiss of The Sea" với màn hình nước biển và sân khấu vô cực, hay "Symphony of the Sea" – bản giao hưởng độc đáo giữa pháo hoa, nhạc nước và các môn thể thao mạo hiểm (Jetski & Flyboard).

Mô hình thành công này nhanh chóng được nhân rộng ra thị trường phía Bắc, tiêu biểu là chuỗi sự kiện pháo hoa định kỳ vào mỗi cuối tuần tại khu đô thị Sun Urban City (Hà Nam) hay màn trình diễn đạt kỷ lục Guinness "Bản giao hưởng Đảo Xanh" tại Cát Bà.