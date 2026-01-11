Vụ công ty Trung Quốc mua Imexpharm từ chaebol Hàn Quốc: Bộ Công thương ra yêu cầu quan trọng

Tháng 5/2025, thị trường dược phẩm Việt Nam chứng kiến một trong những thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) lớn nhất trong ngành, khi Tập đoàn Dược phẩm Livzon (Livzon Pharmaceutical Group Inc.) của Trung Quốc, thông qua công ty con tại Singapore là Lian SGP Holding Pte. Ltd., đã ký kết thỏa thuận mua lại khoảng 64,81% cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP). Tổng giá trị của thương vụ này ước tính lên tới hơn 5.730 tỷ đồng (tương đương khoảng 220,6 triệu USD).

Theo thông tin được công bố, Lian SGP Holding Pte. Ltd. sẽ mua lại toàn bộ cổ phần Imexpharm từ các cổ đông hiện hữu, bao gồm SK Investment Vina III Pte. Ltd. (thuộc sở hữu của Tập đoàn SK, Hàn Quốc) với tỷ lệ 47,69%, Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Kim (Sunrise Kim Investment JSC) với 9,75% và Công ty Cổ phần Đầu tư KBA (KBA Investment JSC) với 7,37%.

Cuối năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) có quyết định về việc này, đưa ra 4 điều kiện cho Lian SGP Holding Pte. Ltd. và Imexpharm cùng các doanh nghiệp liên kết.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. và nhóm doanh nghiệp liên kết không được phân biệt đối xử về các điều kiện thương mại trong các giao dịch tương tự khi cung cấp dược chất API kháng sin ﻿ ﻿h cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. và nhóm doanh nghiệp liên kết tiếp tục giữ ổn định chiến lược sản xuất kinh doanh và đảm bảo nguồn cung thuốc kháng sinh chất lượng cao cho người tiêu dùng ở Việt Nam.﻿

﻿Trong năm hoàn tất giao dịch tập trung kinh tế, Lian SGP Holding Pte. Ltd. và các doanh nghiệp trong nhóm doanh nghiệp liên kết có trách nhiệm xây dựng và báo cáo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia bằng văn bản về kế hoạch tăng cường các tác động tích cực của việc tập trung kinh tế, bao gồm: a) Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm; b) Thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ nhằm sản xuất dược phẩm công nghệ cao theo lộ trình phù hợp với năng lực sản xuất và phân phối của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

﻿Gửi báo cáo bằng văn bản theo chu kỳ 03 năm một lần (trước ngày 31 tháng 3 của năm báo cáo) kể từ năm hoàn tất giao dịch tập trung kinh tế và khi có yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc tuân thủ các điều kiện.

﻿Thoái vốn khỏi Imexpharm, Vingroup, Masan là 3 thương vụ thoái vốn lớn của SK tại Việt Nam trong năm 2025.